Très peu apparu avec les Suns cette saison, Théo Maledon ne finira pas l’exercice en cours dans l’Arizona. Le Français a été coupé de l’effectif pour permettre l’arrivée d’Ish Wainright à Phoenix.

C’est donc déjà le.. 4ème Français à se faire couper cette saison en NBA avec Killian Hayes, Malcolm Cazalon et Frank Ntilikina. Comme pour ses compatriotes, le futur en NBA s’annonce incertain pour Théo Maledon. Signé en décembre par Phoenix, il n’a quasiment pas eu de temps de jeu avec les Suns (4 matchs, seulement 13 minutes en tout…). La franchise n’ayant pas encore d’équipe en G League, il ne pouvait même pas se montrer à l’étage inférieur.

The Phoenix Suns are waiving Theo Maledon, league sources told @hoopshype.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) March 4, 2024

Où se situe donc son futur désormais ? Si ses premiers pas en NBA avec le Thunder avaient été prometteurs, c’est beaucoup plus compliqué depuis deux saisons entre Charlotte et son bref passage par Phoenix. À 22 ans, le natif de Rouen aspire à retrouver du temps de jeu mais encore faut-il qu’une franchise NBA lui offre cette opportunité. À moins bien sûr qu’il n’opte (comme Ntilikina ?) pour un retour en Europe, où il aurait certainement un rôle plus important. S’il veut encore croire à une place aux Jeux Olympiques 2024 avec le groupe de Vincent Collet, ça serait sans doute sa meilleure chance d’y parvenir.

