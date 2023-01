Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 15 janvier, la saison régulière 2022-23 bat son plein et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont présentes avec huit matchs au programme dont plusieurs en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux et d’autres à des heures très abordables. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

19h00 : Pistons (3,45) – Knicks (1,31)

21h00 : Clippers (1,23) – Rockets (4,25)

21h30 : Bulls (2,60) – Warriors (1,51)

00h00 : Nets (1,48) – Thunder (2,65)

01h00 : Spurs (3,20) – Kings (1,36)

02h00 : Nuggets (1,20) – Magic (4,70)

03h00 : Blazers (1,42) – Mavericks (2,90)

03h30 : Lakers (2,30) – Sixers (1,63)

Le pari qu’on sent bien

Shai Gilgeous-Alexander marque minimum 30 points face aux Nets (2,05) : faisant partie des meilleurs scoreurs NBA cette saison, Shai Gilgeous-Alexander tourne à quasiment 31 points de moyenne. On parle d’une véritable machine à scorer, qui est en plus sur une belle dynamique. Sur ses six derniers matchs, SGA a atteint la barre des 30 pions à quatre reprises, avec notamment une explosion à 37 sur le parquet de Philadelphie il y a quelques jours. Contre une équipe de Brooklyn vaillante mais qui sera privée de Kevin Durant, on peut imaginer Shai réaliser un nouveau carton offensif pour tenter de guider Oklahoma City vers la victoire.

Le combiné à tenter

Les Warriors s’imposent à Chicago et les Kings gagnent à San Antonio (2,05) : on mise sur les équipes californiennes pour le combiné du soir. D’abord, on voit bien Golden State gagner à Chicago. Pourquoi ? Déjà parce que Stephen Curry est revenu de blessure, ça aide pour gagner des matchs de basket. Ensuite parce que l’arrière des Bulls DeMar DeRozan pourrait une nouvelle fois rater la rencontre à cause de son bobo au quadriceps, ce qui a tendance à plomber Chicago qui reste sur trois défaites consécutives. Dans la deuxième partie de notre combiné, on met une pièce sur Sacramento. Les Kings de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis restent sur trois victoires de suite et sont montés jusqu’à la quatrième place de l’Ouest. Ils partent logiquement favoris face aux faibles Spurs, sur quatre défaites d’affilée et avant-derniers au sein de la Conférence Ouest.

Une petite folie pour finir ?

Nikola Jokic distribue 13 passes décisives minimum face au Magic (3,35) : le Joker va distribuer du caviar ce soir, on sait qu’il adore ça. Combien ? On demande à voir, mais il peut très bien atteindre les 13 passes D les yeux fermés.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

