Aujourd’hui, on repart à la découverte des 13 règles originelles du basketball, publiées pour la première fois le 15 janvier 1892 dans le journal officiel du Springfield College par James Naismith, fondateur de ce si beau jeu. Une belle pièce d’archive dans l’histoire de la balle orange.

Ces règles furent édictées dans les balbutiements du basketball, à l’époque ou le professeur Naismith, enseignant en éducation physique de son état, n’avait pour seul but que de permettre à ses élèves de pratiquer le sport en intérieur pour leur épargner le rigoureux hiver du Massachusetts. C’est peu dire que du chemin a été parcouru depuis la simple idée d’accrocher des paniers en hauteur pour y faire rentrer un ballon. Retour sur les toutes premières règles de l’histoire du basketball.

Le ballon peut être lancé dans n’importe quelle direction avec une ou les deux mains. Le ballon peut être dévié dans n’importe quelle direction avec une ou les deux mains (jamais avec le poing). Un joueur ne peut pas courir avec le ballon. Le joueur doit le lancer de l’endroit duquel il le reçoit, avec une exception faite pour un homme qui attrape le ballon en courant à une bonne vitesse. Le ballon doit être tenu dans ou entre les mains. Les bras ou le corps ne doivent pas être utilisés pour le tenir. En aucun cas donner un coup d’épaule, retenir, pousser, accrocher ou frapper la personne d’un adversaire ne peut être autorisé. La première infraction à cette règle par n’importe quelle personne doit compter comme une faute. La deuxième infraction doit la disqualifier jusqu’à ce que le prochain but (panier marqué, ndlr) soit marqué ou, en cas d’intention évidente de blesser la personne, pour tout le reste de la partie, sans remplacement autorisé. Une faute consiste à frapper le ballon avec le poing, en violation des règles 3 et 4, de la même manière ce qui est décrit dans la règle 5. Si l’une des deux équipes commet trois fautes consécutives, cela doit compter comme un but pour les adversaires (consécutives signifiant sans que dans le même temps les adversaires ne commettent aucune faute). Un but est marqué quand le ballon est lancé ou dévié depuis le terrain vers le panier et y reste (sans tomber), moyennant que ceux qui défendent ne touchent ou ne perturbent le but. Si le ballon reste sur le bord et que l’adversaire bouge le panier, cela doit compter comme un but. Quand le ballon sort des limites il doit être lancé dans le terrain et joué par la première personne qui le touche. En cas de dispute (ballon disputé, ndlr mdr), l’arbitre assistant doit le lancer droit dans le terrain. Celui qui remet le ballon en jeu dispose de cinq secondes, s’il le garde plus longtemps, le ballon doit revenir à l’adversaire. Si l’une des équipes persiste à ralentir le jeu, l’arbitre assistant doit les sanctionner d’une faute. L’arbitre assistant doit être le juge des hommes et doit noter les fautes, et notifier l’arbitre principal quand trois fautes consécutives ont été commises. Il doit avoir le pouvoir de disqualifier les gens selon la règle 5. L’arbitre principal doit être le juge du ballon et décider si le ballon est en jeu, dans les limites, quelle équipe en a la possession, et doit tenir le temps. Il doit décider quand un but a été marqué et tenir le compte des buts en plus des autres devoirs habituellement accomplis par l’arbitre principal. La durée (d’une partie, ndlr) doit être de deux moitié de quinze minutes, avec cinq minutes de repos entre les deux. L’équipe qui marque le plus de points dans le temps imparti est déclarée vainqueur. En cas d’égalité, la partie peut, avec l’accord du capitaine, être poursuivie jusqu’à ce qu’un autre but soit marqué.

Comme vous pouvez le voir, à l’époque ça ne parle pas de shoot à deux ou trois points. Ça ne parle pas non plus de 8 ou de 24 secondes, ni même de quart-temps. En plus de 130 ans d’existence, on peut le dire, le jeu a bien évolué.

Source texte : Wikipédia