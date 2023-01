On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Evan Fournier est de retour au fond du banc, Rudy Gobert s’est fait mal hier et Killian Hayes est actuellement le meilleur Français de NBA.

1 seul tir en 32 minutes face aux Suns, puis les retrouvailles hier avec Donovan Mitchell… mais une blessure à l’aine qui est venue gâcher la soirée. Semaine compliquée pour Rudy, saison compliquée, mais la route est longue.

Il a rejoint de nouveau la case DNP, et à un moins d’un mois de la trade deadline on imagine que les vers doivent ronger Vavane. Free Fournier, par pitié.

Saison toujours aussi illisible des Clippers, mais au milieu de tous les points d’interrogation subsiste une valeur sûre, un “employé du mois tous les mois” : Nicolas Batum.

Pas mal ! Avec un peu de responsabilités, du temps de jeu et même quelques belle sorties, Franky a lâché une de ses meilleures semaines de la saison. Rien de fou évidemment, mais déjà tellement mieux que les deux derniers mois.

Il a trouvé son rythme de croisière, même si l’acte II du duel face à James Harden n’a pas été aussi réussi que le premier. Killian voyagera à Paris jeudi pour y affronter les Bulls à l’occasion du Paris Game, et Killian a forcément prévu de régaler le public français de ses progrès.

# OUSMANE DIENG

L’ailier français est toujours blessé, et son retour d’ici quelques semaines devrait se faire davantage du côté du Blue en G League.

Théo a switché vers la G League et il reviendra très vite c’est promis, au plus fort du tanking des Hornets. A l’échelon inférieur il est en tout cas bien au dessus de la concu.

Comme Théo, sa franchise a décidé de le faire redescendre en équipe 2, probablement histoire de le garder un peu sous le coude pour la suite. Un peu en dedans actuellement, on attend le retour des doubles-doubles en 20-20.

Et en G League

Quelques vidéos tricolores

