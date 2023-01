Un match de présaison NBA en Afrique dès 2024 ?

Alors que la NBA se veut toujours plus internationale, un nouveau pas pourrait être prochainement franchi. La Grande Ligue songe en effet à organiser une rencontre de présaison en Afrique.

L’annonce a été faite par la patron de la BAL (Basketball Africa League), Amadou Gallo Fall, alors que la Ligue africaine gérée conjointement par la NBA et la FIBA organise actuellement son Combine à Paris. Les discussions autour du projet d’une rencontre de deux franchises NBA sur le sol africain prennent une ampleur croissante. Un projet dont la concrétisation paraît de plus en plus proche au fil du temps.

“Cela a toujours fait partie du plan. Lors des Africa Games que nous avons accueilli précédemment, le public était juste incroyable. Je sais que cela arrivera, c’est dans les plans” – Amadou Gallo Fall, président de la BAL, à propos d’un possible match de présaison NBA en Afrique

Si aucune date précise n’est encore indiquée, ni même le lieu choisi pour accueillir les franchises, ESPN semble penser que cela pourrait arriver pour la présaison 2024.

Ce serait la suite logique de l’expansion de la Grande Ligue à travers le monde. Après le Moyen-Orient avec deux rencontres à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) lors de la dernière présaison, le Japon (avec les Wizards et les Warriors), sans oublier le Paris Game (qui compte lui pour la saison régulière), la NBA pourrait prochainement poser ses valises en Afrique. Rappelons, comme l’a mentionné Mr. Fall, que des évènements reliant la Grande Ligue et le berceau de l’humanité ont déjà eu lieu.

En 2015, 2017 et 2018 s’étaient tenues les premières éditions des NBA Africa Games. Ces rencontres de gala opposaient d’un côté une équipe de joueurs natifs du continent (ou avec des origines africaines) à une équipe de joueurs du reste du monde, principalement américains et européens. Joel Embiid, Luol Deng, Pascal Siakam mais aussi Giannis Antetokounmpo, Clint Capela, Nicolas Batum, Evan Fournier ou encore Victor Oladipo ont ainsi eu l’occasion de valoriser les talents de l’Afrique à la balle orange, sous l’œil bienveillant des glorieux anciens que sont Hakeem Olajuwon et Dikembe Mutombo.

On suivra avec attention l’évolution des tractations autour d’une future escale de la NBA en Afrique. Un évènement qui pourrait constituer un véritable tremplin pour l’évolution du basket africain, et pour la mise en valeur de ses talents dans les années à venir.

Source texte : ESPN