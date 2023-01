C’est via une annonce de la FIBA que la Basketball Africa League, le championnat africain de basket cogéré par la NBA et la FIBA, a annoncé que son prochain Combine se tiendrait à Paris dans quelques jours. Certains guests spéciaux seront présents pour l’événement, comme Ian Mahinmi et Ronny Turiaf mais aussi Quin Snyder.

Une belle annonce pour commencer 2023, on prend non ? La BAL tiendra en effet son prochain Combine à Paris, les 15 et 16 janvier prochain. L’idée ? Jauger les prétendants à la prochaine saison de la compétition. Dans le fonctionnement, c’est du cousu : 30 joueurs, venus des quatre coins du monde, passeront des tests physiques, des prises de mesures puis du jeu sous toutes ses formes. Passages individuels puis jeu collectif, le tout sous les yeux des scouts des diverses équipes prenant par à la BAL.

Le casting déployé pour l’occasion est plus qu’intéressant. Bien sûr, Amadou Gallo Fall – président de la BAL – et Anibal Manave, président de la FIBA Afrique seront présents. Tout comme Ronny Turiaf et Ian Mahinmi, anciens joueurs français de NBA, de quoi filer la hargne aux candidats présents pour passer les tests.

La prestigieuse liste ne s’arrête pas là : Quin Snyder, ancien coach du Jazz, mais également toute une équipe pour l’assister. James Wade, le coach du Chicago Sky (WNBA), Jean-Aimé Toupane, entraîneur de l’équipe de France féminine, Ed Davis, ancien joueur des Raptors et de Portland. S’ajoutent également Lamine Kebe, entraîneur des U18 masculins de l’équipe de France et son collègue chez les U20, Medhy Mary.

Une bien belle troupe pour mettre en avant la compétition africaine, qui verra sa troisième saison se lancer le 11 mars prochain du côté de Dakar, au Sénégal.

Source : FIBA