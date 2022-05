Après une belle saison inaugurale malgré la présence du COVID, la Basketball Africa League est repartie pour un tour en 2022. Les Tunisiens de Monastir, après avoir échoué en finale l’année passée, ont remporté la deuxième édition de la ligue africaine de basket développée en collaboration entre la NBA et la FIBA. La seconde saison de la BAL a permis de faire passer un nouveau cap à cette ligue qui veut devenir un championnat de référence à moyen terme.

La formule par rapport à l’édition précédente a été légèrement modifiée. La saison inaugurale qui devait avoir lieu en 2020, mais qui a été reportée à l’année d’après, a été organisée sur un seul site dû au contexte sanitaire. Cette saison 2022 a en effet été répartie entre trois villes emblématiques du continent africain : Dakar (Sénégal) et Le Caire (Égypte) accueillent les phases de groupe, et la ville hôte de la première saison, Kigali (Rwanda) réitère l’expérience et héberge les Playoffs 2022. Pour cette seconde saison, fini les groupes A,B et C, faites maintenant place aux conférences ! La conférence Sahara est formée du DUC Dakar qui joue à domicile, le Ferroviario da Beira (Mozambique), le SLAC (Guinée), l’AS Salé (Maroc), et l’US Monastir (Tunisie) finaliste l’année passée. On note aussi le début du REG de Kigali, qui remplace les Rwanda Patriots de la première édition de la BAL. Du côté de la conférence Nil, on a le champion en titre du Zamalek (Égypte), les Petro de Luanda (Angola), le FAP Yaoundé (Cameroun), l’Espoir Fukash de Kinshasa (République Démocratique du Congo), le Cobra Sport (Sud-Soudan), et les Cape Town Tigers, également néophytes de cet exercice et donc première équipe de l’histoire de la BAL venant d’Afrique du Sud. Pour être sûr que la BAL profite aux joueurs locaux, huit places sur les douze de chaque groupe sont réservées aux joueurs issus du pays d’origine du club. les quatre places restantes étant comblées par des joueurs internationaux, parfois dotés d’un joli CV. Au sein de la ligue africaine cette année ? 30 anciens joueurs de Division 1 universitaire américaine et trois anciens NBAers : Jamel Artis, Ike Diogu et D.J. Strawberry. Les Frenchies ne sont pas en reste avec Jordan Aboudou (ex Monaco, Gravelines) et Abdoulaye N’Doye, formé à Cholet Basket.

Après la phase de saison régulière comprenant quinze matchs par équipe, place aux Playoffs où les deux poules se réunissent : en quarts de finale, le premier du Sahara affronte le quatrième du Nil et vice-versa, le deuxième d’une conférence affronte le troisième de l’autre et inversement. Et pour corser tout ça, il n’y a pas de séries, la qualification au niveau suivant se joue sur un match sec, même la finale. Au premier tour, la logique du classement se fait respecter presque partout : il n’y a que le FAP qui réussit à inverser la tendance face au REG de Kigali qui évolue pourtant à domicile. Le Zamalek, l’US Monastir et les Petro de Luanda sont les trois autres équipes qualifiées en demi-finales. On a droit à un remake de la finale 2021 entre les Égyptiens et les Tunisiens pour accéder à celle de 2022, avec Monastir qui tient sa revanche pour ensuite affronter les Petro de Luanda pour le titre de champion de la BAL. Résultat ? Victoire en patron de l’équipe tunisienne 83-72, le trophée Baobab file enfin au pays après la désillusion de l’année passée. Le meilleur scoreur de l’USM Michael Dixon Jr., notamment passé par la SIG Strasbourg il y a cinq ans, est nommé MVP. Son coéquipier soudanais Ater Majok est lui nommé Défenseur de l’année. Au final, cette saison aura été une réussite sur plusieurs points. En termes d’engagement, la BAL annonce plus de 400 millions de clics sur l’ensemble de ses dispositifs digitaux, un véritable succès qui engage à poursuivre les efforts déjà fournis. À noter aussi la présence au coaching de Liz Mills du côté de l’AS Salé, première femme à officier sur le banc d’une équipe de la ligue africaine.

Après une saison inaugurale qui a su répondre aux attentes, la deuxième a su aller plus loin pour s’étendre en accueillant de nouveaux pays. Et après les quelques coups de pub’ utilisés en 2021, la BAL n’y a pas eu recours en 2022 : les 215 pays et territoires qui diffusent la ligue africaine de basketball suffisent amplement.

