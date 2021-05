La BAL a rendu son verdict hier : les Égyptiens du Zamalek ramènent le premier trophée au Caire

Après un engouement médiatique réel et un investissement pour créer un championnat de basket important, la Basketball Africa League a rendu son verdict hier. Les Égyptiens du Zamalek se sont emparés du trophée au Rwanda, à Kigali. C’est le deuxième titre continental du club après avoir glané le titre de Coupe des clubs champions d’Afrique en 1992. La BAL tentera de se placer comme un championnat de référence dans les années à venir, et la première soirée de finale de son histoire se place déjà comme une réussite sportive, populaire et médiatique.

Après des années de rapprochement entre la NBA et l’Afrique, notamment lors des NBA Africa Games, la Grande Ligue et la FIBA ont collaboré sur un projet main dans la main afin de promouvoir le basket de ce continent. La BAL, initialement prévue pour le 13 mars 2020 à Dakar, a dû reporter la fête à 2021. La ville hôte avait changé, c’est finalement à Kigali, capitale du Rwanda que l’événement a pris place. La saison régulière prévue a été remplacée par des poules façon compétition FIBA. 12 équipes, réparties en trois poules, ont lutté pour s’arracher le trophée « Baobab ». Pour s’assurer que le championnat profite essentiellement aux joueurs locaux, huit places sur douze étaient réservées à des joueurs issus du pays d’origine du club, les quatre autres pouvant être étrangers (deux non-Africains max). Vraie opportunité de développement, la ligue a été avant tout créée pour donner la chance à des jeunes joueurs africains de montrer leurs talents. La compétition leur donne donc une vraie plateforme d’expression et les hostilités ont été lancées le 16 mai et durant une bonne quinzaine, 26 matchs ont été joués. Les meilleures équipes africaines ont été sélectionnées pour offrir une toute nouvelle ligue aux fans africains de basket. L’US Monastir (Tunisie), les Rivers Hoopers (Nigeria), les Patriots (Rwanda) et le GNBC (Madagascar) formaient le Groupe A. Les Petro de Luanda (Angola), l’AS Salé (Maroc), l’AS Police (Mali) et le FAP (Cameroun) composaient le Groupe B, tandis que le Zamalek (Égypte), l’As Douanes (Sénégal), le GD Pétroliers (Algérie) et le Ferroviário de Maputo (Mozambique) étaient dans le Groupe C.

Après la phase de groupes, les huit meilleures formations ont été classées de la première à la huitième place dans un même tableau. L’affrontement était déterminé sur le même modèle qu’en NBA, avec par exemple le premier qui affronte le huitième, mais sur un unique match ! Aucun upset n’est alors réalisé au premier tour et les équipes de l’US Monastir, le Zamalek, Petro de Lunda et les Patriots ont réussi à se placer en demi-finales. Là encore, pas d’upset. Le Zamalek et l’US Monastir se sont donné rendez-vous pour une finale prometteuse. Des invités de prestige étaient conviés à la grande fête du basket africain, comme Luol Deng, Joakim Noah et Dikembe Mutombo. Duel au sommet donc et le club tunisien, arrivé premier de la phase de groupes, partait favori de la rencontre malgré une rude opposition en finale. Un match serré pendant trois quart-temps, mais le Zamalek finira par faire la différence dans le clutch-time. Le club du Caire a ainsi remporté la première édition de la Basketball Africa League et deux de ses joueurs ont obtenu les trophées individuels Dikembe Mutombo et Hakeem Olajuwon : Anas Osama Mahmoud est meilleur défenseur, son coéquipier Walter Hodge est MVP de la BAL.

Walter Hodge (@woll15) wins the Hakeem Olajuwon MVP Award. The @ZSCOfficial player becomes the first MVP of the BAL #theBal pic.twitter.com/Kclt3X7TRE — Basketball Africa League (@theBAL) May 30, 2021

Grâce à une belle finale, des invités prestigieux en tribunes et quelques coups médiatiques réussis comme la participation du rappeur J. Cole, la BAL a réussi son pari de créer une compétition d’envergure pour le continent africain. Rien n’est encore prévu pour la suite, mais les co-dirigeants espèrent pouvoir poursuivre l’aventure au plus vite afin de continuer à populariser le basket made in Africa.

Sources texte : ESPN, RFI, TheBAL.com