TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 17 : le Lab active lui aussi le mode Playoffs

Qui dit lundi dit meilleur jour de la semaine mais surtout nouveau podcast du Lab. Et en ce début de Playoffs, autant vous dire que leurs conseils valent de l’or. Alors on se met ce podcast tranquillement dans les oreilles et on se prépare tous ensemble pour une nouvelle semaine d’incertitude et de doutes en espérant avoir le nez fin.

Qui dit début des Playoffs dit intensité et choix cruciaux. Alors charge ton téléphone et prends des notes en écoutant le podcast du Lab. Au programme aujourd’hui, un petit récapitulatif du début de ce premier tour. Si vous ne saviez pas à quoi ressemble une carotte de 2,21 m, demandez un selfie à Kristaps Porzingis. Puis, on passe en mode preview de la fin de ce premier tour et du deuxième tour. Comme souvent depuis 15 ans, les deux Conférences sont très inégales. Le côté Est du tableau est déjà très dessiné et on commence déjà à réfléchir au deuxième tour. A l’Ouest, il va falloir lire sa boule de cristal et faire les bons choix car on a vite fait de zapper un gros qui sera éliminé dans une semaine. Heureusement, le Lab va repasser et regarder chaque série une par une pour nous aider à tout comprendre et mieux placer nos pions (ou nos Jayson Tatum tout simplement). Vous pouvez skiper jusqu’à écouter le nom de votre joueur ou de votre équipe préférée, ou alors vous écoutez tout pour apprendre sur vos adversaires. Car qui écoute ses ennemis, se rapproche de la victoire et s’éloigne de la carotte.

Si tu veux toi aussi passer au deuxième tour, n’hésite pas à ouvrir tes grandes oreilles et à cliquer sur la vidéo ci-dessus. Et si tu veux rester informé comme un boss, ouvre tes grands yeux et suis le compte Twitter du Lab.