Luka Doncic dans le dur et les Clippers égalisent : un gros bobo pour le Slovène et la série semble filer un mauvais coton pour ses Mavs

L’exploit était en marche pour les Mavs, en menant 2-0 dans ce premier tour des Playoffs 2021 contre Los Angeles. Mais cette nuit, ils ont vu les Clippers revenir à 2-2 et surtout, ils ont vu leur homme à tout faire Luka Doncic bien mal en point, ce qui ne présage rien de bon pour la suite de la série.

Il était incertain pour le Game 4 face aux Clippers ce dimanche, à cause d’une douleur au niveau du cou allant jusque dans son bras gauche et qu’il a ressentie pour la première fois à la mi-temps du Game 3. « C’est juste bizarre. J’espère que ça ira mieux avec un massage et de la glace« , avait-t-il déclaré à ESPN après ce fameux Game 3, bouclé malgré tout comme un lundi au bureau à 44 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. Mais ce n’est plus un secret pour personne, une simple absence de quelques minutes de Luka Doncic et les Mavs sont vite paumés et en difficulté, c’est donc ça qui avait permis aux Clippers de retrouver des couleurs dans le Game 3. Rebelote hier dans le Game 4 puisque malgré la présence de Doncic sur le parquet de l’American Airlines Center de Dallas, ce dernier ne semblait clairement pas dans son assiette et en capacité de répondre aux assauts de Kawhi Leonard. Le Slovène a bouclé la défaite des siens avec 19 points à 9/24 au tir (1/7 de loin, 0/5 aux lancers-francs), 6 rebonds, 6 passes et 4 pertes de balle. La série passe donc d’un potentiel 3-0 (les Mavs menaient 30-11 dans le Game 3) à un 2-2, autant dire que c’est un sacré coup psychologique porté aux hommes de Rick Carlisle.

« Il a mal. J’avais l’impression qu’il ne pouvait pas tourner la tête à gauche et c’est compliqué pour un gars qui compte beaucoup sur sa vision périphérique et qui a joué toute sa carrière avec la tête haute. […] Son 9/24 au tir est certainement lié à son problème au cou car je l’ai vu avoir des difficultés inhabituelles. » Rick Carlisle, l’entraîneur des Mavs, en conférence de presse après le Game 4

Heureusement pour Dallas, Doncic et les autres vont bénéficier d’un peu de répit puisque le Game 5 se tiendra après-demain, permettant à leur MacGyver de se reposer un peu. Et ils vont en avoir besoin, tant la dépendance à Luka est forte. La preuve hier : à part Kristaps Porzingis, aucun Maverick du cinq de départ n’a été capable d’assurer un peu le coup de moins bien de Luka. Cela a été une cacophonie avec Dorian Finney-Smith affichant 8 points à 3/9, Maxi Kleber une bulle et Tim Hardaway Jr. 4 points à 1/8. On ne peut pas non plus compter sur les remplaçants au poste d’El Matador puisque Jalen Brunson et Trey Burke, c’est 8 points à eux deux et le tout à 2/12. Mais ce n’est pas ce qui va décourager Luka Dallas Mavericks Doncic, qui va poursuivre les soins et qui ne souhaite surtout pas se cacher derrière sa douleur pour expliquer sa baisse de régime.

« La douleur se situe au niveau du cou et ça descend. Je ne sais pas comment l’expliquer, ça allait mieux ce matin qu’hier. Je vais continuer de faire des massages, de glacer et je serai prêt pour mercredi. On a perdu, les blessures font partie du jeu mais j’étais à 100%. J’ai très mal joué donc je vais me préparer pour le prochain match. » Luka Doncic à ESPN.

Et dire qu’on parlait déjà des stats peu avantageuses pour les Clippers en ce qui concerne les chances de qualification des équipes menées 2-0. Comme quoi, les surprises, en NBA, elles ne sont jamais bien loin. Et là, c’est Luka Doncic qui en fait les frais mais il aura l’occasion dans deux jours d’en créer une nouvelle, puisque la franchise qui remportera le Game 5 sera plus que jamais en pole position pour rallier les demi-finales de Conférence Ouest.

Source texte : ESPN/Mavs.com