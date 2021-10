La création d’une division NBA Europe en discussion ? Pas sûr qu’il y ait Châteauroux dans le lot mais on peut toujours rêver

Est-ce qu’on verra une franchise NBA basée en Europe à l’avenir ? Est-ce qu’on aura un jour une véritable division européenne au sein même de la NBA ? Cela fait des années et des années qu’on entend des rumeurs autour de ce genre de projet un peu fou, sans que l’idée ne décolle pour autant. Mais quelque chose de bien plus concret pourrait bien être en préparation…

C’est le site Marca qui a sorti un gros scoop jeudi, en affirmant qu’un accord serait en préparation entre la NBA d’Adam Silver et la FIBA concernant la création d’une division NBA Europe. Alors on va tout de suite clarifier la chose, on ne parle pas ici d’une division au sein même de la Grande Ligue (qui en possède six basées sur les zones géographiques), avec des matchs opposant des équipes européennes à des équipes de la NBA. On parle d’une division 100% européenne, avec des équipes du Vieux Continent qui jouent entre elles dans une compétition à part, mais tout ça sous le contrôle de la NBA. Cela pourrait ouvrir la porte à de vrais partenariats entre certaines franchises NBA et les équipes européennes intéressées par ce projet. On pense particulièrement aux équipes évoluant en EuroLeague, la plus grande compétition européenne, qui connaît quelques turbulences actuellement notamment sur le plan financier suite à la période COVID. Il y a quelques jours, l’ensemble des clubs évoluant en EuroLeague se sont réunis à Barcelone pour discuter de l’avenir de cette compétition, tout ça sans la présence du PDG Jordi Bertomeu, progressivement poussé vers la sortie et qui ne fait aujourd’hui plus partie du conseil d’administration. Plusieurs de ces clubs (Maccabi Tel-Aviv et Milan notamment) auraient montré leur mécontentement et leur inquiétude par rapport à la situation actuelle de l’EuroLeague et l’avenir de cette dernière. Selon Marca, les discussions entre la NBA et la FIBA seraient bien avancées concernant ce projet NBA Europe, et la nouvelle compétition pourrait même voir le jour dès l’année prochaine si l’accord se confirme. De plus, Adam Silver aurait envoyé une lettre à Bertomeu pour l’informer de l’avancée du projet…

Suite à la sortie de cette grosse news, le site Eurohoops a démenti plusieurs de ces informations ces dernières heures. D’abord, il n’y aurait jamais eu de lettre envoyée par le commissionnaire de la NBA au PDG de l’EuroLeague. Ensuite, si un meeting a bien eu lieu au milieu du mois de septembre entre la FIBA, la NBA et l’EuroLeague, il aurait surtout eu pour thème l’unification du basket européen, avec la NBA dans le rôle d’invité. Aucune discussion concernant la création d’une division NBA Europe n’aurait été à l’ordre du jour. Qui croire ? Que se passe-t-il vraiment en coulisses ? Difficile à dire. En tous les cas, ce vendredi, l’EuroLeague a sorti un communiqué qui confirme les infos d’Eurohoops.

« À la lumière des articles récents publiés par différents médias, et par le journal espagnol Marca en premier lieu, Euroleague Basketball tient à clarifier les choses suivantes : – Comme cela a été confirmé par la NBA et la FIBA, les dirigeants des trois parties (FIBA, NBA et Euroleague Basketball) se sont réunis à Madrid en septembre pour se mettre d’accord sur l’identification de domaines de collaboration et de synergies afin d’unir leurs efforts pour accroître la popularité du basket-ball en Europe.

– Les sujets discutés lors de la réunion n’ont jamais inclus la création d’une division NBA en Europe.

– Aucune autre réunion n’a eu lieu pour discuter du sujet ci-dessus.

– Le PDG d’Euroleague Basketball, Jordi Bertomeu, n’a reçu aucune lettre du commissionnaire de la NBA, Adam Silver, comme l’a indiqué à tort Marca. Euroleague Basketball et ses clubs restent déterminés pour continuer à travailler avec la FIBA, la NBA et toutes les autres parties prenantes pour faire grandir le basket-ball.”

Des informations contradictoires avec un gros projet en toile de fond, on va clairement surveiller ça. Après le fiasco de la SuperLeague européenne de foot, est-ce que le monde du basket peut connaître une saga similaire ?

Source texte : Marca / Eurohoops