Qualifs pour la Coupe du Monde 2023 : 16 joueurs appelés par Vincent Collet, l’Équipe de France va bientôt repartir au combat

Au cours du mois de novembre, l’Équipe de France va débuter sa campagne de qualifications pour la Coupe du Monde 2023. Au programme, deux matchs qu’il faudra bien négocier, et pour cela Vincent Collet a sélectionné 16 joueurs qui défendront fièrement les couleurs des Bleus.

On a encore des souvenirs plein la tête des JO mais il faut déjà repartir de l’avant. Parce que oui, les qualifications pour la Coupe du Monde 2023, c’est déjà dans un mois. Pour rappel, la France possède dans son groupe la Hongrie, le Monténégro et le Portugal. Rien de bien fou mais il faudra prendre ces rencontres avec le plus grand des sérieux pour éviter une mauvaise surprise, et surtout bien se préparer pour la prochaine étape qui s’annoncera bien plus tendu.

« Après une campagne olympique qui restera dans l’histoire, nous devons tous revenir sur terre et nous remettre au travail, dans le cadre de ce nouveau cycle. Avant de rêver de Paris 2024, nous devons impérativement maintenir notre niveau de performance dans les différentes compétitions qui nous attendent. Avec l’aide de mes assistants et de Boris Diaw, nous avons souhaité rassembler la meilleure équipe possible lors de cette première fenêtre de qualification à la Coupe du Monde 2023. Je tiens à remercier les clubs pour leur coopération afin de bâtir dès aujourd’hui nos succès de demain et maintenir notre compétitivité et notre permanence au plus haut niveau. » – Vincent Collet, via Team France Basket

La liste des 16 joueurs sélectionnés par Vincent Collet

Bien évidemment, comme la saison régulière NBA est en cours, aucun joueur français évoluant dans la Grande Ligue ne participera aux matchs de qualification de novembre. Voici les 16 joueurs sélectionnés par Vincent Collet.

Andrew Albicy

Alexandre Chassang

Isaia Cordinier

William Howard

Mouhammadou Jaiteh

Axel Julien

Lahaou Konaté

Louis Labeyrie

Paul Lacombe

Nicolas Lang

Amath M’Baye

David Michineau

Amine Noua

Elie Okobo

Terry Tarpey

Léo Westermann

Hugo Benitez (partenaire d’entraînement)

Ismael Kamagate (partenaire d’entraînement)

Victor Wembanyama (partenaire d’entraînement qui risque de mettre la misère à beaucoup de monde)

Le calendrier des Bleus pour le mois de novembre

Fin novembre, les Bleus joueront deux matchs dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2023, un à domicile et un en déplacement. Le plus important, ça sera de prendre les trois points.

Vendredi 26 novembre à 20h30 : France – Monténégro (Pau, Palais des Sports)

Lundi 29 novembre : Hongrie – France

Le reste du calendrier

Suite à ces deux matchs fin novembre, il y aura deux autres rassemblements de l’EDF dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2023. Un en février avec deux rencontres face au Portugal, et un en juillet pour affronter le Monténégro et la Hongrie.

Jeudi 24 février 2022 : France – Portugal

Dimanche 27 février 2022 : Portugal – France

Vendredi 1er juillet 2022 : Monténégro – France

Lundi 4 juillet 2022 : France – Hongrie

Vous connaissez le programme, vous connaissez les joueurs qui participeront aux qualifs, il ne vous reste plus qu’à prendre votre agenda pour noter tout ça.