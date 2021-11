L’Equipe de France se fait peur mais gagne face au Monténégro : 73-67, il y a encore du boulot mais « l’important c’est les trois points »

L’Equipe de France démarre sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2023 par une victoire et ça fait du bien. Les Français ont attendu le dernier quart-temps pour prendre les devants face aux gaillards des Balkans, notamment grâce aux bombes de Nicolas Lang et à la fougue d’Isaia Cordinier. Allez, débrief !

Rappelons tout d’abord que lors de ce premier tour les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour l’épreuve suivante, on se croirait dans Koh-Lanta, et sur les 32 pays européens seulement 12 choperont un spot pour la Coupe du Monde. Chaque match est donc important dans ces qualifications et les Bleus devaient gagner pour se lancer idéalement dans la course au billet d’avion. Une chose pas si évidente au vu du contexte avec un Vincent Collet privé de tous ses joueurs phares évoluant en NBA mais aussi de ceux qui jouent… en Europe. La raison est évidente pour les NBAers, alors que les Européens sont pour leur part privés de ces fenêtres internationales (coucou Elie Okobo) à cause de la gueguerre relou entre la FIBA et l’EuroLeague. Les joueurs engagés en EuroLeague jouaient en même temps que l’Equipe de France, ASVEL-Monaco mais lol, et comme il est toujours impossible d’être présent à deux endroits en même temps c’est un peu compliqué. Bref, la France se présentait donc avec une équipe bis qui connaissait sa mission : gagner, qualifier la nation puis – pour la plupart – regarder le mondial sur la canapé, c’est le deal. À la vue du résultat on se dit alors que le tour est joué et pourtant les Français ont bien ramé pour choper la victoire. En face c’est grand, c’est solide et c’est efficace… vous avait dit ex-Yougoslavie ? Les protégés de Nikola Petrovic, désormais président de la fédé et qui fait toujours aussi peur, prennent le match par le bon bout et font la course en tête 22-13 au premier quart-temps. Les Français n’y sont pas malgré la banda qui enflamme les tribunes de Pau et qui nous joue tout le répertoire de la parfaite fête de village. Et c’est sous l’impulsion du cordonnier préféré de ton cordonnier préféré que les Bleus se réveillent : on vous parle bien sûr d’Isaia Cordinier qui terminera avec 16 pions, 8 rebonds et 4 assists. Le feu follet booste tout le monde et les Bleus recollent à 38 partout à la pause.

On pense alors que le diesel de Vincent Collet est lancé mais c’est faux et les Français repassent derrières jusque dans les dernières minutes. À nouveau c’est le même zinzin qui s’occupe de tout, bien aidé par les énormes shoots d’un Nicolas Lang qu’on pensait à l’hosto à cause d’une cheville qui avait dansé la Macarena en début de match. Un ultime run qui fait donc triompher la France 73-67 et c’est bien l’essentiel, pour un groupe qui se rendra en Hongrie lors du prochain match lundi à 18 heures. D’ici là on espère que les ischios d’Andrew Albicy ne siffleront plus et que le seul médaillé olympique du roster jouera plus que deux minutes, car la rencontre de lundi ne sera sûrement pas une partie de plaisir face à une équipe qui a aussi remporté son premier match 81-75 au Portugal. Les Bleus ont en tout cas fait le taf en évitant le piège monténégrin et on a hâte de voir ce que ça peut donner quand les automatismes arriveront mais en attendant… beh on profite de la victoire.

L’Equipe de France faisait son retour en clair mais la victoire ne fut pas nette et précise. Vincent Collet et son staff ont encore du boulot avec ce groupe mais au fond peu importe pour une équipe qui est encore en rodage. Prochain rendez-vous lundi à 18h en Hongrie et l’objectif reste le même : les trois points !

Source Texte : Equipes de France de Basket.