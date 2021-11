L’Équipe de France sur France Télévisions c’est oui : contrat signé jusqu’en 2023, alléluia !

Vous aimez le basket ? Vous aimez l’Équipe de France ? Ou vous souhaitez vous intéresser de plus près à la balle orange ? Une grande nouvelle vient de tomber. France Télévisions vient d’acquérir les droits de diffusion pour les matchs de l’EDF – hommes et femmes – jusqu’en 2023, ce qui veut dire du basket sur le service public pour les années à venir. Ouiii !

La nouvelle a été annoncée sur le site de la FIBA ce mercredi après-midi, et elle fait vraiment plaisir. Jusqu’à la Coupe du Monde de basket 2023, les grandes échéances des Équipes de France de basket vont être diffusées sur France 2, France 3 et France 4, ce qui permettra évidemment un accès beaucoup plus facile pour les fans de basket. Le groupe France Télévisions remplace ainsi Canal+, qui détenait les droits sur les Bleus et les Bleues jusqu’en 2021. Concrètement, ça signifie quoi en matière de diffusion ? La réponse est juste en-dessous :

Liste des compétitions de l’EDF qui seront diffusées par France Télévisions

Les tournois de qualification de la Coupe du Monde de basket 2022 (femmes) : du 10 au 13 février 2022 à Belgrade (Serbie)

La Coupe du Monde de basket 2022 (femmes) : du 22 septembre au 1er octobre 2022 à Sidney (Australie)

L’EuroBasket 2023 (femmes) : organisé en Israël et en Slovénie

Les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket 2023 (hommes) : plus d’infos par ici

La Coupe du Monde de basket 2023 (hommes) : du 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, au Japon et en Indonésie

P.S. : pour ceux qui se demandent s’ils vont pouvoir regarder le prochain EuroBasket masculin sur France Télévisions, la réponse est non. Car même s’il se déroulera en 2022 (du 1er au 18 septembre), il était initialement prévu pour septembre 2021 avant que le COVID ne vienne tout chambouler. Il fait ainsi partie l’ancien package avec Canal+.

« Le groupe France Télévisions est ravi d’annoncer la conclusion de cet accord avec la FIBA, qui assure la diffusion sur le service public des matchs des équipes nationales françaises de basketball jusqu’aux JO de Paris 2024. Avec ce partenariat, nous réaffirmons notre soutien au sport français en offrant aux fans les antennes du groupe France Télévisions. Après les Jeux Olympiques de Tokyo, où nos équipes nationales de basketball ont obtenu de fantastiques résultats, c’est une nouvelle étape franchie en attendant les prochains JO de Paris. Celle-ci assurera la promotion du basketball en France et elle est une formidable nouvelle pour les fans de ce sport. » – Laurent-Eric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions, via le site de la FIBA

Le nouveau contrat signé entre la FIBA et France Télévisions va ainsi durer jusqu’à la Coupe du Monde masculine en 2023. Mais comme France TV possède également les droits sur les Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris, on peut d’ores et déjà annoncer qu’il y aura du basket en clair sur le service public lors des trois années à venir. Et ça, c’est juste une super nouvelle pour le développement et la visibilité de la balle orange en France, surtout quand on sait que le Championnat de France galère pour trouver un diffuseur traditionnel national dans le climat COVID qu’on connaît, et ce malgré l’arrivée de grands noms et les très bons résultats aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pour info, la première diffusion de l’EDF sur une chaîne de France TV, ce sera dès vendredi avec le match France – Monténégro qui comptera pour les qualifications de la Coupe du Monde 2023. Logiquement, il devrait être diffusé sur France 4, à 20h30. À noter tout de suite dans l’agenda !

Grande nouvelle donc pour le basket français ! Et on espère désormais qu’elle sera suivie par un beau succès des Équipes de France dans les compétitions concernées. Ça mérite presque une Marseillaise ça !

Source texte : FIBA / France TV