Shop TrashTalk : le mug noir Allez Café, un modèle officiel pour la TTFL, par ici pour les nouveaux produits de la maison !

Depuis début 2021, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir soutenu votre média préféré en allant sur le Shop TrashTalk. Pour continuer à vous surprendre et vous aider à compléter votre belle collection, voici donc les derniers produits dédiés à cette fin d’année, fraîchement sortis de notre entrepôt ! Allez, carotte pour les uns et café pour les autres !

C’est la même rengaine depuis le début et ça ne changera jamais. Cette boutique, c’est avant tout la vôtre. Alors qui de mieux que vous pour nous aider à remplir la vitrine de vos rêves ? Sur les réseaux par MP ou dans les airs par pigeons voyageurs, vous nous avez détaillé toutes vos envies. Un autre mug pour taper la discute avec son frangin en attendant l’heure des matchs devant Allez, Café ? Une créa pour rendre hommage à tous les frères qui sont tombés au combat, en pleine guerre TTFL ? Et si on pouvait aussi se remémorer les plus grands moments de NBA vécus tous ensemble en live ? Qu’à cela ne tienne, nous vous avons écouté et la suite vous appartient.

Après un drop au printemps dernier qui sentait bon le café et la trade deadline, nous avons travaillé main dans la main avec notre atelier pour apporter du neuf sur le Shop TrashTalk avant les fêtes de fin d’année. Petit à petit, la centaine de références disponibles se rapproche des deux cents, pour que tout le monde y trouve son bonheur. Après des semaines de boulot en équipe, le nouveau drop est donc prêt à voir le jour ce mercredi : 2 nouvelles collections sont désormais disponibles, en plus du mug qui va avoir un pote avec qui trinquer.

_____

Voici les petits nouveaux, soyez gentils avec eux car ils sont timides :

MUG NOIR : faites de la place sur votre table, car la famille s’agrandit ! La tasse blanche a été désignée MVP unanime de la Saison 1 du Shop TrashTalk, elle va avoir de la concurrence en 2021-22. Pour les apprentis GM qui ont arrêté de compter les cafés, le mieux c’est quand même d’associer les deux pour former une superteam dans le placard de la cuisine. Mug blanc + mug noir, on prend la fatigue et on l’enfume à deux.

CAROTTE TTFL : les joueurs et joueuses de TrashTalk Fantasy League ont appris à vivre avec cette crainte au quotidien. La carotte, c’est la garantie de passer une journée difficile en espérant rompre la malédiction avec le pick du lendemain. Voici donc le merch officiel de la TrashTalk Fantasy League, pour assumer sa grosse bulle du jour ou charrier le boulet de votre équipe TTFL !

LA TAILLE ÇA COMPTE : ceux qui ont vécu le Game 7 de 2021 entre les Nets et les Bucks ne pourront certainement jamais l’oublier, tellement ce fut un match aussi épique qu’incroyable. Un Barclays Center plein à craquer, un Kevin Durant chaud comme une barraque à frites et finalement une qualification… de Milwaukee à cause d’une sneaker un peu trop grande, qui vient mordre la ligne à 3-points alors que le Slender Man aurait pu rentrer l’un des tirs les plus clutchs de la décennie. Oui, la taille ça compte.

_____

Bien évidemment, ces nouvelles collections et ces nouveaux produits viennent s’ajouter à l’offre déjà présente sur le Shop TrashTalk ! Vous pouvez donc retrouver, pour ceux qui n’ont pas encore été checker, les collections TrashTalk, L’Apéro ou Allez, Café, mais aussi la ligne The Ball Never Lies, ou encore les Franchises all-time, l’indémodable trio Le Bron, la Brute & le Truand, et tant d’autres surprises… vous pensiez qu’on avait oublié de lire ? Les livres sont également mis en avant dans une catégorie qui contient déjà un paquet de bouquins de référence sur le basket.

Note importante que l’on souhaite rappeler à chaque drop, dans la continuité des projets réalisés par le passé, toute l’équipe de TrashTalk a tenu à respecter les valeurs de Mère Nature au sein du Shop : les t-shirts, sweatshirts et hoodies unisexes sont donc faits en coton bio et polyester recyclé, assurant ainsi des produits éco-responsables et respectant le label Fair Wear Foundation qui veille aux conditions de travail validées par l’Organisation Internationale du Travail dans l’industrie textile. S’habiller c’est bien, mais s’habiller en faisant attention à la planète c’est encore mieux.

Foire aux questions :

Comment s’assurer d’être livré avant Noël ?

Nos petits lutins ont activé le clutch mode pour que l’ensemble des commandes réalisées jusqu’au 15 décembre arrivent avant le buzzer des fêtes de Noël. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Peut-on choisir différents modèles et couleurs ?

Oui, de nombreuses options sont possibles. L’ensemble des produits textiles du Shop TrashTalk sont unisexes et la grande majorité d’entre eux sont déclinés en t-shirts, sweatshirts et hoodies. Une fois sur la page d’un article, vous pourrez choisir la couleur et la taille.

Quelles sont les tailles disponibles ?

Vous pouvez prendre de XS à XXL !

On peut en prendre plusieurs ?

C’est même fortement conseillé. En plus, ça permet de rentabiliser les frais de port.

Y aura-t-il d’autres designs à venir ?

Si vous êtes sages, certainement : nous avons plusieurs idées en tête et nous les présenterons par la suite.

Techniquement, ça marche comment ?

On ne saurait trop vous conseiller de commencer par apprivoiser la bête en rebondissant de lien en lien au gré de vos envies. Si vous avez des questions plus techniques, la réponse que vous cherchez se trouvera forcément dans la FAQ du Shop TrashTalk.

_____

Il fallait bien proposer du neuf pour remercier la meilleure communauté del mundo avant les fêtes. Vous étiez tellement beaux avec votre merch TrashTalk lors des séances de dédicaces qu’on vous devait bien ça. On vous laisse checker le dernier drop de la maison que vous pouvez donc retrouver dans le Shop TrashTalk dès à présent. Si vous êtes sages, il est possible qu’on vous réserve encore des petites dingueries prochainement.