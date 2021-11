TrashTalk Fantasy League : voici les 10 grands vainqueurs du Pick de la Muerte de novembre 2021, envoyez les cadeaux !

Le Pick de la Muerte, c’est le nouveau défi qui va venir pimenter cette saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL va basculer en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par ParionsSport ! La première édition avait justement lieu hier et on va découvrir tout de suite qui sont les 10 grands vainqueurs qui repartiront avec un jeu NBA 2K22. C’est parti !

Comme d’habitude lorsqu’il s’agit de TrashTalk Fantasy League, il a fallu zigzaguer entre les carottes toutes plus belles les unes que les autres. LeBron James au Madison Square Garden ? Suspendu. Nikola Jokic face à ses victimes lors des derniers Playoffs ? Toujours absent. Carmelo Anthony de retour dans son fief à New York ? C’est même plus une carotte à ce niveau-là, c’est carrément un butternut. Heureusement, d’autres joueurs ont fait le taf pour régaler les analystes TTFL les plus inspirés. Kristaps Porzingis a fait du sale dans la raquette des Clippers alors que C.J. McCollum s’est rappelé aux bons souvenirs des Playoffs 2019. Mais c’est bien Russell Westbrook qui repart avec le best pick grâce à ses 59 points TTFL dans la défaite contre les Knicks. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir le carton du Brodie. Vous étiez plus de 1 400 devins à miser sur le numéro 0 la nuit dernière et bien vous en a pris.

🚨 LES RÈGLES FONDAMENTALES DU PICK DE LA MUERTE ! 🚨 1) Jouer avant 23H59 2) Faire le best pick de la nuit en #TTFL 3) Prier pour remporter le tirage au sort 4) J’ai pas de point 4 🔥 À VOUS DE JOUER !! 🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2021

# LES VAINQUEURS

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, ils seront 10 à remporter le lot qui était mis en jeu par notre partenaire ParionsSport à l’occasion de cette première, en l’occurrence 1 jeu NBA 2K22. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 10 petits chanceux qui vont pouvoir aborder le mois de décembre avec un joli cadeau, et voici sans plus attendre leur pseudo TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

Marzou EnzoFbr10 Medaa Harbrook Ammauu Veljko93 Torresismo Albertos Thefrenchprocess Valek

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous êtes dans cette liste des 10, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot.

