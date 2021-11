Programme NBA : Stephen Curry face à Damian Lillard à 4h du matin ? Mieux vaut prévoir les extincteurs

Après une pause passée à pioncer, bouffer, pioncer, bouffer, pionffer et bouncer, on reprend les bonnes habitudes ce soir avec douze matchs et un programme qui commencera dès 21h30, histoire de se remettre dans le bain, et qui se terminera avec un combo incroyable à l’Ouest. Spoiler, on risque d’avoir un sourire idiot demain vers 7h du matin.

# LE PROGRAMME DU 26 NOVEMBRE 2021

21h30 : Clippers – Pistons (en direct sur BeIN Sports 1)

Clippers – Pistons 1h : Hornets – Wolves

Hornets – Wolves 1h : Knicks – Suns

Knicks – Suns 1h : Magic – Bulls

Magic – Bulls 2h : Pacers – Raptors

Pacers – Raptors 2h : Grizzlies – Hawks (en direct sur BeIN Sports 4)

Grizzlies – Hawks 2h : Thunder – Wizards

Thunder – Wizards 2h30 : Spurs – Celtics

Spurs – Celtics 3h : Nuggets – Bucks

Nuggets – Bucks 3h : Jazz – Pelicans

Jazz – Pelicans 4h : Warriors – Blazers

Warriors – Blazers 4h30 : Lakers – Kings (en direct sur BeIN Sports 5)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Warriors – Blazers (1h30) :

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Un match très tôt entre les Clippers et les Pistons, sans Killian Hayes ni Nicolas Batum puisque le premier est encore out et le second en protocole raclette.

Le duel entre le Rookie Of the Year 2021 et son dauphin, ça pue la bagarre de melon et ça pourrait donner un résultat incroyable.

Les Suns qui tenteront de passer à QUINZE victoires de suite au Madison Square Garden.

Le retour de Nikola Vucevic à Orlando.

Et après la défaite un peu honteuse des Bulls face aux Rockets… ça sent fort la purée pour le Magic.

Ja Morant & Jaren Jackson Jr. vs Trae Young & Clint Capela.

Killian Tillie, Yves Pons et Timothe Luwawu-Cabarrot qui tapent des Candy Crush au FedEx Forum.

Giannis Antetokounmpo qui tentera de faire gagner aux Bucks leur sixième match de suite et de faire perdre à Denver… son sixième match de suite.

Le derby de la musique entre le Jazz et la ville… du jazz.

Stephen Curry vs Damian Lillard, le premier qui plante 12 paniers du parking a gagné.

Un potentiel match incroyable entre les Lakers et les Kings, entre le King et les Kings, entre le King et les Queens.

Douze matchs, dix heures de basket, des incendiaires dans tous les sens. Il fait moins dix degrés dehors mais quarante dans le salon, c’est aussi ça la NBA.