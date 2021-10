Trae Young pense que les Hawks ne sont pas assez respectés : « Je regarde beaucoup la télé, et personne ne parle de nous »

Finalistes de l’Est la saison dernière, les Hawks de Trae Young ont bien l’intention de confirmer cette année afin de prouver que leur gros run des Playoffs 2021 n’était pas un accident. Et quand Ice Trae voit que tout le monde parle des Nets et des Bucks, ça le motive encore plus.

Après John Collins, qui avait dit tout haut que les Hawks visaient une place en Finales NBA cette année, c’est Trae Young qui a lâché une grosse décla comme on les aime. Vous savez, le genre de décla où on retrouve les mots « manque » et « respect ». Un grand classique quoi. Parfois c’est justifié, parfois non mais aux yeux d’Ice Trae, les Hawks méritent bien plus de reconnaissance après leur qualification pour les Finales de Conférence Est la saison dernière. Il faut dire qu’aujourd’hui, avec la saison 2021-22 qui vient tout juste de démarrer, les Faucons sont rarement mentionnés aux côtés de poids lourds comme Brooklyn et Milwaukee, qui sont généralement considérés comme les deux grands favoris à l’Est. Pas vraiment surprenant quand on sait que les Nets possèdent Kevin Durant et James Harden dans leur effectif, tandis que les Bucks de Giannis Antetokounmpo sont tout simplement les champions en titre. Mais est-ce que la franchise d’Atlanta mérite d’être dans cette catégorie-là suite à son formidable parcours de l’an passé ? Est-ce qu’on sous-estime les chances des Hawks dans la lutte pour participer aux Finales NBA ?

« Selon moi, on n’a pas le respect qu’on mérite. Je regarde beaucoup la télé. Je vois les gens mentionner toutes les recrues des différentes équipes. Personne ne nous mentionne. Lors du match entre Milwaukee et Brooklyn, ils parlaient comme s’ils étaient en Finales de Conférence Est. C’était juste hallucinant. » – Trae Young, via The Athletic

Voilà, vous avez l’avis de Trae Young. Une déclaration qui correspond bien au bonhomme, jamais du genre à être timide sur un terrain et comme un poisson dans l’eau dans le costume de vilain.

Lors du premier match de la saison la nuit dernière contre Dallas, les Hawks ont visiblement pris ce soi-disant manque de respect comme source de motivation, eux qui ont explosé les Dallas Mavericks de Luka Doncic 113-87. Une première victoire hyper convaincante pour Atlanta, et une victoire qui a surtout mis en avant l’une des grandes forces des Faucons : la profondeur de l’effectif. Si Trae est évidemment la star des Hawks, si John Collins vient de signer une grosse prolongation de contrat, c’est le roster dans son ensemble qui fait d’Atlanta une équipe menaçante. Le coach Nate McMillan l’a dit après la rencontre, « Nous pouvons faire jouer dix ou onze gars. Avec le banc qu’on a, on n’a pas besoin de gérer nos efforts ». Six joueurs des Hawks ont marqué plus de dix points dans la victoire contre Dallas, dont Cam Reddish qui est venu planter 20 pions en sortie de banc. Outre Young (19 points, 14 passes) et Collins (16 points, 9 rebonds, 2 contres), Clint Capela a fait son chantier habituel dans la raquette (12 points, 13 rebonds, 2 contres à 6/6 en 21 minutes), De’Andre Hunter a fait un gros taf en défense sur Luka Doncic, tandis que Bogdan Bogdanovic a aussi apporté sa petite contribution (11 points). Il y a du talent, il y a de la jeunesse, il y a de l’expérience et surtout, il y a de l’ambition. Est-ce que ça va suffire pour regarder les Nets et les Bucks dans les yeux ? Vous connaissez la réponse de Trae Young.

Confirmer, voire voler encore plus haut, tel est l’objectif des Faucons cette saison après leur parcours inattendu de l’an passé en Playoffs. On le sait, ce genre de mission est toujours compliqué mais pour Trae Young, John Collins et Cie, elle n’est pas impossible, bien au contraire.

