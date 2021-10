TrashTalk Fantasy League x Ligue Lifetime : des paniers de basket, un panier d’arcade et des ballons Lifetime à gagner !

La reprise NBA, c’est avec TrashTalk… mais pas seulement ! Notre partenaire Lifetime lance une Ligue TTFL 100% dédiée au début de saison, avec des giga lots à gagner. Vous êtes prêts ? Rendez-vous du 25 octobre au 7 novembre pour vous faire respecter ! Que la crème des joueurs et des joueuses gagne !

Depuis mercredi, nos réveils ont un petit goût savoureux grâce au retour de la NBA mais aussi et surtout grâce au retour de la TrashTalk Fantasy League dans nos vies. Vous connaissez le principe de la TTFL, aussi simple qu’intense. Un joueur est choisi chaque soir, sa performance vous donne un total de points, et ce joueur sélectionné disparaît de vos decks pendant un mois. En restant sur ce mode de jeu épique, TrashTalk et Lifetime se sont tapés dans la main pour vous proposer une reprise exceptionnelle. Jugez plutôt : du 25 octobre au 7 novembre 2021, une compétition de deux semaines mettra en duel des milliers de joueurs pour remporter des lots XXL. Pour celles et ceux qui débarquent, Lifetime est le leader mondial en nombre de paniers de basket résidentiels vendus. À la base, tout part d’une idée de Barry Mower, fondateur de Lifetime Products, qui a construit son premier panier en 1972 et en a vendu… plus de 16 millions dans la foulée. Aujourd’hui, la marque veut bomber le torse sur le marché français et l’ensemble de ses produits sont à retrouver sur panier-basket.fr.

Quoi de mieux que des cadeaux pour attaquer la saison ? Encore plus de cadeaux ! Parce qu’on aime faire les choses bien, la TrashTalk Fantasy League va vous proposer une ligue exceptionnelle de deux semaines avec un paquet de lots Lifetime stylés à gagner. On vous prévient tout de suite, c’est du lourd et ça risque aussi de prendre de place dans le salon ou au jardin. Mais cette compétition éphémère, c’est aussi le moyen de motiver les derniers retardataires à rejoindre le mouvement et à découvrir un univers qui va bien au-delà d’un simple jeu. Pour participer à la Ligue Lifetime, rien de plus simple ! La compétition prendra place dans une ligue publique, qui sera ouverte à tous pour les inscriptions dès ce vendredi 22 octobre. A partir du 25, la bataille commencera et la sueur coulera dans le classement des joueurs. Pour cela, il vous suffit de posséder un compte et de vous inscrire gratuitement en cliquant ici ou en passant par le mode de recherche « Les Ligues », directement sur l’interface de la TTFL.

# LES DATES À RETENIR

Inscriptions ouvertes : à partir du vendredi 22 octobre 2021

Début de la Ligue Lifetime : à partir du lundi 25 octobre 2021

Fin de la Ligue Lifetime : le dimanche 7 novembre 2021

# LES LOTS À GAGNER

Qu’est-ce que vous attendez ? Foncez, inscrivez-vous sur la Ligue Lifetime, et dominez la compétition sans merci pour montrer que vous êtes au-dessus du game !