La TrashTalk Fantasy League est de retour : la TTFL, une guerre sans merci et quatre lettres qui peuvent changer votre vie de fan à tout jamais

Qui dit reprise de la saison NBA dit besoin de faire des courses, besoin de souhaiter une bonne année à ses proches, besoin de se reconditionner comme un hibou qui bosserait 50 heures par semaine en plus de ses nuits à veiller du haut de son perchoir. Mais qui dit reprise de la NBA dit aussi (et « surtout » pour certains) reprise de la vénérable et vénéneuse TrashTalk Fantasy League. Si vous connaissez déjà la TTFL vous savez à quoi vous en tenir, et si vous êtes un débutant dans le game on vous explique tout de suite de quoi il en retourne.

Pour faire vos premiers pas et participer à nos Hunger Games maison, l’adresse est juste ici

Une bonne demi-douzaine d’années qu’elle existe, et on peut allégrement dire qu’elle est responsable de l’arrachage d’un million de cheveux mais, également, d’amitiés aujourd’hui indestructibles, de rassemblements de fans tous aussi maboules les uns que les autres. La TrashTalk Fantasy League c’est un jeu mais c’est bien plus que cela, certains iraient jusqu’à dire que c’est une secte mais ici on retiendra plutôt le terme de communauté, une communauté dont les maitres-mots sont le kif, la compétition, le trashtalking et les calembours.

Mais la TTFL c’est quoi en fait ? Eh bien cher Jamy, la TTFL c’est tout d’abord le jeu plus addictif au monde. La règle est simple, choisir un joueur chaque soir de NBA, espérer qu’il fasse le match de sa vie et attendre un mois pour pouvoir le sélectionner à nouveau. Les stats de votre poulain du jour vous donnent un score (points + rebonds + passes + steals + blocks + tirs à 2-points marqués + tirs à 3-points marqués + lancers-francs marqués MOINS tirs à 2-points loupés MOINS tirs à 3-points loupés MOINS lancers loupés MOINS ballons perdus), score qui, additionné à chacun de vos autres scores chaque nuit donne lieu à un… tadam… classement, celui-là même qui fera de vous – ou non – le crack ultime de votre époque. Un joueur par soir donc, avec la possibilité de sélectionner vos joueurs trois semaines à l’avance dans votre « deck », sur une interface pleine de couleurs et qui vous propose également toutes sortes de fonctionnalités (rejoindre une Ligue privée, faire partie d’une équipe, acheter des bonus…).

Si ce n’est toujours pas clair, votre dernier espoir consiste à vous rendre sur notre tuto « La TTFL pour les Nuls »

Une fois votre compte crée et une équipe de potes rejointe dans la bonne humeur ? Il est donc l’heure de faire votre choix. Commencer la saison avec Giannis Antetokounmpo ? Avec Stephen Curry face aux Lakers ? Et Kevin Durant, on est sûr qu’il joue au moins ? Chaque soirée devient très vite un débat houleux entre vous et vous, chaque réveil prend le risque d’être douloureux si votre pick du soir a décidé au dernier moment d’aller voir sa mère plutôt que de jouer face aux Wolves. Viennent alors les insultes, l’envie d’en finir avec ce jeu de la mort, mais au final les émotions valent le coup d’être vécues, et pour éviter la fameuse carotte vous pourrez d’ailleurs, chaque jour, retrouver les dernières infos TTFL en suivant les Rois de ce jeu, j’ai nommé le TTFL Lab et ses spécialistes (de pacotille), pas meilleurs voyants que nous mais incollables sur les chiffres, les match-ups et les forces en présence, du Day 1 jusqu’au Day 82. Des stats, des infos quasiment en temps réel, un live-tweet chaque nuit, et l’assurance de vivre cette saison de TTFL en compagnie d’autres zinzins, que demande le peuple ? À part le fameux top pick, le plus souvent possible.

La cerise sur le gâteau ? La TTFL vous offrira (ou plutôt aux meilleurs d’entre vous) quelques jolis cadeaux cette saison, des cadeaux qui ne seront ni une boîte de cassoulet ni un album de Wejdene mais qui vous feront à coup sûrs de l’effet. Parce que la TTFL c’est un jeu, mais un jeu qui récompense également la malice (et la chance) de ses meilleurs représentants. La suite ? C’est dès ce soir avec les deux premiers matchs de la saison. Et vous, vous prenez qui ce soir ?