Adam Silver remet sur la table un potentiel tournoi de mi-saison : le commish prendra son temps mais il tient à son idée

Ce soir, c’est le grand soir. La saison NBA 2021-22 va officiellement débuter et comme à chaque début de saison, le commissionnaire Adam Silver s’est exprimé sur les grands sujets actuels concernant sa ligue. Parmi les thèmes abordés, Kyrie Irving et la vaccination, la création de nouvelles franchises NBA à l’avenir, mais aussi l’idée d’un tournoi de mi-saison. Tiens, intéressons-nous un peu à cette dernière.

On le sait, Adam Silver n’est jamais le dernier quand il s’agit d’innover et de bousculer nos habitudes dans l’objectif de rendre la NBA encore plus populaire et excitante. Si cela peut parfois déranger les traditionnalistes, le grand chauve est plutôt du genre à regarder vers l’avenir plutôt que de ressasser le passé. Et pour lui, l’avenir de la NBA passe notamment par la création de petits tournois destinés à rythmer cette longue saison régulière au cours de laquelle l’intérêt des fans n’est pas toujours à son maximum. On a déjà le play-in tournament, mis en place tout récemment et dont les premiers retours sont vraiment positifs, quoi qu’en disent certaines superstars (coucou LeBron James, coucou Luka Doncic). Non seulement le play-in permet d’avoir des matchs à élimination/qualification directe pour bien se chauffer juste avant les Playoffs, mais il permet surtout d’avoir une fin de saison régulière excitante à tous les étages ou presque. Le prochain objectif pour Silver désormais ? Trouver un moyen pour faire pareil en milieu de régulière, et ça peut donc passer par un tournoi de mi-saison. Grand fan de football européen, le commish a plusieurs fois mis le sujet sur la table – ici et là – et il n’est visiblement pas prêt à abandonner l’idée (via ESPN).

« Je sais que certains joueurs, avec qui j’ai pu parler directement, ont du mal à voir l’intérêt d’une nouvelle compétition tellement ils sont concentrés sur le Larry O’Brien Trophy. Et ils nous imaginent mal créer une nouvelle tradition. Ma réponse à ça, en tant que membre de la ligue depuis très longtemps, c’est que ces choses-là prennent du temps. Nous sommes dans une position où nous devons avoir une vision à long terme en prenant compte des changements sociaux autour de nous. C’est la responsabilité de la ligue de préparer l’avenir par rapport à ces choses-là. »

Adam Silver est bien conscient que changer les habitudes et implanter de nouvelles choses dans une ligue historique comme la NBA est difficile. Et c’est d’autant plus difficile quand ça s’éloigne de l’objectif ultime, qui est évidemment le titre en juin. À la différence du play-in tournament, qui s’inscrit dans la logique des Playoffs, le tournoi de mi-saison pourrait ressembler à une compétition annexe, genre comme la Coupe de France à côté du championnat en foot. On peut légitimement se poser des questions concernant la motivation des joueurs par rapport à cette nouvelle compétition potentielle, et se demander si l’ajout de matchs supplémentaires (si ajout il y a, car un tournoi peut théoriquement être mis en place en se basant sur les matchs de régulière déjà prévus) à une saison régulière déjà très longue représente vraiment une bonne idée. Ce sera à Adam de faire ce qu’il faut pour trouver la bonne formule et les bons arguments.

Bientôt un tournoi de mi-saison en NBA ? On n’y est pas encore. Mais Adam Silver tient fort à son idée. Et quand le grand chauve a une idée en tête, souvent ça finit par se réaliser.

Source texte : Marc Stein / ESPN