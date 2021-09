La NBA envisage un tournoi de mi-saison pour les années à venir : une Coupe de la Ligue version NBA, quelqu’un est chaud ?

Alors que l’arrivée du play-in tournament a assez radicalement modifié la fin de la saison régulière depuis 2020, celle-ci pourrait bientôt connaître une nouvelle modification puisque la NBA envisagerait la mise en place d’un tournoi de mi-saison pour les années à venir. Alors, plutôt pour ou contre ?

Ce n’est un secret pour personne, le commissionnaire de la NBA Adam Silver cherche constamment des moyens d’améliorer son produit et le rendre plus excitant, notamment pour le grand public et au grand dam de certains traditionnalistes qui n’aiment pas trop le changement. On préfère prévenir ces derniers, le grand chauve n’est pas près de faire machine arrière. Au contraire. Selon Shams Charania de The Athletic, la Grande Ligue envisagerait effectivement la mise en place d’un tournoi de mi-saison, concept qu’on avait déjà mentionné il y a quelques mois. Un peu comme on peut le voir en France avec la Leaders Cup ou même dans le foot européen, où plusieurs compétitions secondaires (Coupe de la Ligue avant sa disparition – RIP -, Coupe de France…) sont associées au championnat. Même s’il est à la tête de la NBA, Silver garde toujours un œil sur ce qui se passe dans les autres sports à travers le monde et il n’hésite pas à reprendre certains concepts en les adaptant évidemment à sa propre discipline. Alors pour l’instant, il n’y a rien d’officiel, mais des discussions sont en cours au sein du Comité de Compétition de la NBA. Et si aucune précision n’a été donnée sur le potentiel format d’un tel tournoi, on sait déjà que la Ligue souhaiterait récompenser les vainqueurs avec une somme d’un million de dollars par tête en prize money.

The NBA is discussing having an in-season tournament in future seasons, with $1 million per player in prize money, sources tell @TheAthletic @Stadium. The concept was discussed on a Competition Committee call today. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 13, 2021

Ajouter le plus d’intérêt possible à la longue saison régulière, voilà l’un des gros objectifs d’Adam Silver. Avec le play-in tournament, la NBA a déjà réussi à booster les enjeux de la fin de saison et limiter le tanking, tout en ajoutant des matchs excitants avant le début officiel des Playoffs. La mise en place d’un tournoi de mi-saison aura pour but de casser un peu la routine de la SR et d’y ajouter un peu de piquant afin qu’on évite de s’endormir devant un Thunder – Cavaliers à 3h du mat’. On vous rappelle que la WNBA a déjà innové en ce sens à travers la Commissioner’s Cup, qui correspond en gros à une finale en cours de saison régulière pour les équipes les plus performantes sur certains matchs déterminés à l’avance. Ce concept pourrait bien inspirer Silver, même si un tel changement est toujours accompagné de questions : dans une saison déjà longue de 82 matchs, est-ce vraiment une bonne idée d’ajouter un tournoi supplémentaire (s’il demande plus de matchs) ? Avec de l’argent comme unique récompense, pourquoi des stars déjà plein aux as s’investiraient-elles dans cette compétition ? Est-ce que ça ne risque pas de devenir un tournoi sans grand intérêt au final pour les fans ? Pour certains role players ou joueurs à la recherche d’une vraie place en NBA, l’opportunité peut être belle, en matière de visibilité et évidemment sur le plan financier. Mais pour les grands noms, même si un million ça reste un million, on peut avoir des doutes. Ce sera donc à Adam Silver de trouver le moyen de rendre ce tournoi attractif si jamais il voit le jour dans un futur proche.

De plus en plus, le format de la saison NBA évolue, et Adam Silver semble motivé pour continuer dans cette direction. Mais si le play-in tournament est une vraie réussite, ce potentiel tournoi de mi-saison peut-il vraiment apporter quelque chose en plus à la régulière ?

Source texte : The Athletic