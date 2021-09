Zoom sur le calendrier de la pré-saison NBA : Lakers – Nets le dimanche 3 octobre, à 21h30, ça va démarrer FORT

Il aura fallu quelques jours pour digérer la nouvelle, déjà car nos yeux étaient plutôt rivé sur le Hall Of Fame, puis, aussi, parce qu’on avait une cousinade du côté de Pontault-Combault. Bref, focus rapide sur le calendrier de la pré-saison, et vous allez vite vous rendre compte que s’échauffer c’est pour les autres.

Comme chacun le sait la NBA fera officiellement son retour le mardi 19 octobre avec deux chocs opposant les Bucks aux Nets et les Lakers aux Warriors. Vous pouvez d’ailleurs retrouver l’intégralité des calendriers des 30 franchises NBA et leur analyse juste ici, mais avant cela sachez que vous aurez l’occasion de vous chauffer avec treize soirées basket, du 3 au 15 octobre prochain. Un antipasti time qui commencera avec un énorme choc entre les Lakers et les Nets, belle manière d’ouvrir la saison avec une match-up qui pourrait également… la conclure, puis le lendemain, déjà, un programme alléchant avec neuf matchs et une nuit blanche qui en appellera beaucoup d’autres jusqu’en juin 2022. L’occasion sur la douzaine de voir les grands débuts de Russell Westbrook avec les Lakers, de Cade Cunningham avec les Pistons ou encore de Ben Simmons avec les Wolves, mais surtout l’occase pour s’acclimater de nouveau au rythme nocturne essentiel pour suivre au mieux une saison NBA.

Fans de tous bords vous en aurez en tout cas pour votre argent, qu’il soit au bénéfice de BeIN Sports ou du NBA League Pass, et quelques nouvelles tendances se dégageront peut-être dès le début du mois d’octobre, même s’il ne faudra pas vous étonner quand les coachs feront sortir leurs titulaires en milieu de deuxième quart pour ne plus les faire rentrer.