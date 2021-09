Une franchise mystère serait active sur le dossier Ben Simmons : rien à voir, mais le Woj aurait été aperçu hier à Châteauroux…

C’est la série de l’été, plus compliquée que Game of Thrones. On parle évidemment du dossier Ben Simmons, où on a eu quelques petites infos supplémentaires. Au programme de l’épisode 44, une nouvelle franchise mystère qui entre dans la danse pour Benny, et les Wolves qui ne comptent pas lâcher Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards. Générique.

« Tin-tin, tin-tin-tin, tin, tin-tin-tin … » Nouvelles rumeurs dans LE gros dossier Ben Simmons, mais comme dans GoT ça avance vraiment petit à petit. Tout d’abord, le journaliste d’ESPN Brian Windhorst a affirmé assez clairement dans le podcast The Scoop, l’intérêt d’une autre franchise pour l’Australien.

« Je connais au moins une autre franchise, un petit marché, qui a fait une offre et qui montre beaucoup d’intérêt. Ce n’est juste pas encore sorti publiquement. » – Brian Windhorst d’ESPN dans le podcast The Scoop (via HoopsHype).

Mais quel est donc ce nouveau personnage ? Une franchise mystère qui entre en jeu, quel scénario de dingue ! Si on a un indice, car il s’agirait d’un petit marché, on nous dit aussi dans l’oreillette que le Woj aurait été aperçu à Châteauroux. Les TrashTalkers tiennent-ils enfin leur gros poisson ? Plus sérieusement – même si l’Indre ça attire – parmi les prédictions et les théories qui peuvent naître du dossier, et si l’on exclut les 4/5 franchises habituelles (Cavs, Kings, Blazers, Wolves…), qui pourrait bien rentrer dans la danse ? Si les fans de chaque franchise ont déjà tenté une trade machine avec Ben Simmons, certains petits marchés ne semblent pas vraiment intéressés. Difficile de voir Sam Presti et le Thunder se positionner sur Benny, de même pour Memphis qui a déjà une base solide pour les années à venir. Les Pels semblent avoir besoin de shooteurs pour donner de l’espace à Zion, alors difficile d’imaginer Simmons débarquer. Jojo voudra-t-il tenter un coup à Charlotte ? Qui sera le prochain sur le dossier Ben Simmons, vous en serez un peu plus au prochain épisode.

Pour en revenir aux candidats déclarés pour accueillir le protagoniste de cette série, on a des précisions sur les Timberwolves. En lien avec la direction des Sixers pour trouver un accord sur Benny, Minnesota ne veut pas lâcher n’importe qui. Selon Jon Krawczynski dans le podcast The Athletic NBA Show, les Wolves ne veulent pas inclure Karl-Anthony Towns ni Anthony Edwards dans les négociations. Le troisième « gros » joueur des Loups – D’Angelo Russell – serait dans une situation à peu près similaire. En effet, sa franchise préfère le garder, donc pas de sacrifice d’une star à Minnesota. Difficile alors d’imaginer les Sixers accepter un deal avec Malik Beasley et Josh Okogie, même si un jeunot comme Jaden McDaniels peut séduire. On rappelle que Daryl Morey aimerait trouver des pièces en échange de Ben Simmons, qui lui permettraient de rester dans le win-now. Sans Towns, Edwards ou même Russell dans le trade, les Wolves semblent assez mal embarqués pour trouver un accord avec Philly. Toutefois, comme dans n’importe quelle bonne série, on n’est pas à l’abri d’un retournement de situation. Vivement le cliffhanger.

Fin de ce nouvel épisode du dossier Ben Simmons, rendez-vous dans quelques jours pour la suite de notre feuilleton. Va-t-on découvrir l’identité de cette franchise mystère ? Les Wolves vont-ils céder sur une de leurs vedettes ? Beaucoup de questions, auxquelles vous trouverez des réponses dans la suite de cette série, Game of Ben Simmons.

Source texte : ESPN/The Scoop, The Athletic