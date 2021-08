La première finale de la Commissioner’s Cup a lieu ce soir en WNBA : un format intrigant qui pourrait attirer la NBA

Jamais à court d’idées, la NBA cherche sans cesse de nouvelles manières d’améliorer son produit en pensant à ses fans. Mais cette année, la plus grosse innovation est à mettre au crédit de sa petite sœur, la WNBA. Le Sun et le Storm disputeront en effet la toute première finale de la Commissioner’s Cup, ce soir, à Phoenix. On vous explique tout !

La Commi-quoi ? Nous ne sommes pas en train d’annoncer la prochaine Comic Con de Paris mais bien la nouvelle compétition annuelle qui permettra à la WNBA de décerner deux trophées collectifs chaque saison à partir de 2021. Pour fêter le 25è anniversaire de la ligue féminine, Cathy Engelbert, l’alter-égo d’Adam Silver, a décidé d’innover avec la création d’un tournoi parallèle ayant pour but de dynamiser la première partie de saison régulière et de permettre aux joueuses de l’équipe vainqueur d’arrondir un peu leur fin de mois avec un chèque douillet venant se rajouter à leur salaire garanti. Son petit nom ? La Commissioner’s Cup, en l’honneur d’une boss bienveillante qui se démène au quotidien pour développer le basketball professionnel féminin aux Etats-Unis depuis le début de son mandat en 2019.

C’est bien beau tout ça, mais comment ça marche concrètement ? En réalité, cette compétition n’ajoute qu’un seul match au calendrier d’une saison de WNBA classique. A partir de l’opening de la régulière, certains matchs sont désignés comme faisant partie des qualifications pour la finale de la Commissioner’s Cup. Plus précisément, les douze équipes de la Ligue vont disputer 10 matchs comptant à la fois pour la saison régulière ET cette compétition parallèle lors de la première moitié de la saison. Lorsque toutes les rencontres ont été jouées, l’équipe de chaque Conférence avec le plus haut pourcentage de victoires lors des matchs de Coupe est sélectionnée pour la finale de la Commissioner’s Cup. Les matchs de Coupe ne sont pas choisis au hasard puisqu’il s’agit du premier match à domicile et du premier déplacement de chaque franchise face à chacun de ses cinq concurrents appartenant à la même Conférence, soit 10 matchs par équipe au total. Limpide ?

Cette compétition dans la compétition née d’une idée des joueuses elles-mêmes permettra de décerner un jackpot de 500 000 dollars répartis entre les deux équipes finalistes de la manière suivante : 30 000 dollars pour chaque membre du roster gagnant avec un bonus de 5 000 dollars pour la MVP de la finale et 10 000 dollars pour les finalistes. Des sommes non-négligeables pour des joueuses qui se trouvent pour la plupart dans leur contrat rookie et qui gagnent entre 58 000 et 70 000 billets verts à l’année. La première édition de la Commissioner’s Cup se clôturera la nuit prochaine par la grande finale entre le Storm de Seattle, champion WNBA en titre, et le Sun du Connecticut en direct du Footprint Center de Phoenix à 3 heures du matin et diffusée sur Amazon Prime.

L’heure du bilan arrivera probablement très vite et on y sera particulièrement attentif puisque le format de cette nouvelle compétition pourrait titiller la curiosité d’Adam Silver. Après une implémentation réussie du play-in tournament depuis 2020, le commissionnaire de la NBA reste à l’affut de nouvelles idées qui pourraient rendre sa ligue toujours plus divertissante et addictive pour ses fans. La création d’un tournoi de mi-saison a déjà été évoqué et la piste est très sérieusement envisagée dans les bureaux new-yorkais de l’Association mais certains joueurs seraient récalcitrants à l’idée d’ajouter trop de matchs à un calendrier déjà bien chargé. Le fonctionnement de cette Commissioner’s Cup pourrait finalement offrir un bon compromis avec une compétition imbriquée dans une autre qui limite le nombre de rencontres supplémentaires que l’on pourrait potentiellement réduire à un Final Four ou à un mini-tournoi sous la forme des TQO organisé à mi-saison, aux alentours du mois de février.

Evidemment, il y a plus d’équipes en NBA que chez sa petite sœur et il faudrait revoir un peu la formule. Le matchs de Coupe pourraient par exemple concerner le premier affrontement à domicile et à l’extérieur de chaque équipe appartenant à la même Division. Si certaines de ces Divisions sont plus relevées que d’autres, la phase finale opposant les six qualifiés issus des six Divisions NBA permettrait de rééquilibrer la compétition et ce fonctionnement aurait aussi pour effet de raviver de vieilles rivalités entre les équipes les plus proches géographiquement alors que le découpage en Divisions a perdu de son intérêt ces dernières années. Autre argument à faire jouer pour la Ligue auprès des joueurs, les rosters qui participeraient aux phases finales seraient récompensés financièrement grâce aux nouveaux revenus engendrés par les droits télévisés, le sponsoring et la billetterie de ces matchs supplémentaires. Finalement, cela pourrait être du gagnant-gagnant. La NBA renforcerait l’intérêt pour sa compétition phare en première moitié de saison et ferait renaître l’engouement autour de certaines affiches historiques en plus de générer plus de chiffre d’affaires tandis que les joueurs pourraient enrichir leur palmarès et leur compte en banque en ne disputant que très peu de matchs supplémentaires par rapport au calendrier classique. Pour n’évoquer que le Jazz, un tel tournoi leur aurait peut-être permis de concrétiser leur meilleur bilan de la saison avec l’obtention d’un trophée à mi-saison…

Pour vous aider à vous faire un avis, n’hésitez pas à vous caler devant la finale de la première Commissioner’s Cup de l’histoire cette nuit. En plus de cela, il devrait y avoir du spectacle entre deux des équipes les plus impressionnantes de la saison en WNBA.

Sources texte : WNBA, Yahoo! Sports