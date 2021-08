Hall Of Fame 2021 : les premières infos ont fuité, et il y aura encore du beau monde pour accompagner les lauréats

D’ici moins d’un mois désormais, la cuvée 2021 du Hall of Fame fera son entrée à Springfield. Joueurs, joueuses, coachs et même un scout, tous auront droit à la veste orange et au petit discours plein d’émotion. Il ne restait plus qu’à connaître le nom de ceux qui allaient les accompagner sur l’estrade, c’est désormais chose faite.

Qui dit année particulière, dit dispositif particulier. En cette saison COVID, nous aurons donc droit non pas à une, mais à deux cérémonies du Hall of Fame ! Si celle de mai avait pour but de célébrer la promotion 2020, on va plutôt se concentrer sur celle qui arrive. Le 11 septembre prochain, c’est un sacré groupe qui va entrer dans le panthéon du basket. En comptant toutes les catégories, ils sont seize à obtenir cet honneur. On ne vous refera pas la carrière de chacun, il nous faudrait un mois pour cela, mais on va plutôt regarder les « parrains » (ou « marraines »), c’est-à-dire ceux qui introduiront les heureux élus. Bon, introduire est peut-être un grand mot puisque leur rôle est surtout de monter sur scène à côté de celui ou celle qui fera son discours. Malgré tout, il est toujours intéressant de voir qui les joueurs/joueuses ont voulu avoir à leurs côtés pour leur moment le plus glorieux. Petit tour d’horizon avec Marc Stein du New York Times pour nous donner le nom des invités.

The full listing of presenters for September’s @Hoophall inductees, including Oscar Robertson for Bob Dandridge and a slew of legends for Bill Russell’s induction as a coach, is enclosed here in two screencaps: pic.twitter.com/HaK7MemsSc — Marc Stein (@TheSteinLine) August 11, 2021

Comme d’habitude, il y aura du beau monde en costard et on va analyser un peu les liens entre les uns et les autres. Sans surprise, la plupart ont opté pour un ancien coéquipier ou coach pour les entourer : on pense notamment à Paul Pierce avec Kevin Garnett, Bob Dandridge avec Oscar Robertson ou encore Ben Wallace et Larry Brown. Chris Bosh a lui voulu insister sur sa période au Heat avec un tandem Ray Allen / Pat Riley. Pour Toni Kukoc, c’est aussi un combo avec Michael Jordan et Jerry Reinsdorf, le mythique propriétaire des Bulls. On appréciera par ailleurs le petit clin d’œil sympa pour Rick Adelman, qui sera introduit par Vlade Divac, un membre des fringants Kings du début des années 2000. Si le lien du terrain est évidemment toujours fort, le choix peut aussi porter sur des personnes extérieures. Chris Webber a notamment choisi Isiah Thomas, lequel l’accompagne régulièrement sur les plateaux télés. Enfin, il y a aussi ceux qui ne se contentent pas d’un seul ou même de deux soutiens mais qui arrivent avec un groupe entier. Bill Russell (pourquoi cela ne nous surprend pas ?) sera celui qui aura le plus de parrains pour cette intronisation. La légende des Celtics sera accompagnée de Charles Barkley, Julius Erving, Spencer Haywood, Alonzo Mourning, Bill Walton et Rick Welts ! À cette occasion, il entrera dans la catégorie des doublement nommés au Hall of Fame (en tant que coach ET joueur). Difficile de faire mieux.

Le Hall of Fame 2021, c’est déjà dans un mois ! Après le choix des lauréats, c’est désormais les accompagnants qui sortent de l’ombre. MJ, Big O, Dr. J, Chuck ou encore IT, on ne sait pas qui on regardera le plus sur scène lors de cette cérémonie. Un nouveau beau moment d’histoire, à coup sûr.

