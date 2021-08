Steve Kerr se verrait bien coacher Team USA en 2024 : en voilà un qui veut conquérir Paris, et on connaît un sniper qui serait ravi d’aider

Récent vainqueur des Jeux Olympiques avec Team USA, Steve Kerr se verrait bien remettre ça en 2024. La petite différence ? Il le ferait bien en tant que coach principal et non en tant qu’adjoint.

Maintenant que la médaille d’or est de retour au pays, Team USA va pouvoir lancer les prochaines manœuvres. La première mission pour Grant Hill ? Gérer la question du staff. Nommé en remplacement de Coach K en 2016, Gregg Popovich est arrivé au bout de sa mission (ou du moins de son contrat) avec la sélection américaine. Alors que le mythique entraîneur des Spurs ne s’est pas prononcé sur l’avenir, la question demeure : qui mènera les stars américaines pour les prochaines compétitions internationales ? Dans l’attente d’une possible prolongation pour Pop’, plusieurs noms sortent du chapeau pour reprendre le flambeau. Parmi eux, quelqu’un qui est déjà dans la place, un certain Steve Kerr. Interrogé par Tim Kawakami de The Athletic, le coach des Warriors a clairement ouvert la porte à l’idée de prendre la succession de son mentor avec Team USA.

« Bien sûr que je serais intéressé ! Qui ne le serait pas ? Je vais en rester là, je n’ai aucune idée de la façon dont tout cela va se dérouler. Il y a beaucoup de bons candidats. Mais si je devais être considéré pour le poste, ce serait un honneur. »

Présent dans le staff américain depuis trois ans maintenant, Steve Kerr présente bien des avantages pour le board de Grant Hill. Il a l’expérience de deux compétitions internationales, il a déjà côtoyé quasiment toutes les stars susceptibles d’être sélectionnées dans les prochaines années et son vécu pourrait donner envie aux joueurs majeurs de venir jouer sous ses ordres. Un nom balancé au hasard : Stephen Curry. Le meneur des Warriors a déjà tout remporté ou presque dans sa carrière, il ne lui manque que l’or olympique (et le MVP des Finales) pour avoir la totale. Hasard ou coïncidence, Steve Kerr, interrogé il y a quelques jours par Marc Stein du New York Times, a justement ouvert la porte à son joueur pour une participation aux prochains JO. Des propos qui prennent évidemment tous leurs sens vu la candidature du coach des Dubs. On a souvent tendance à dire que Patty Mills ou Ricky Rubio se transforment en Steph Curry dès qu’on arrive en format FIBA. On préfère ne pas savoir en quoi se transformerait le vrai Baby Face. Pour rappel, le joueur de Golden State est déjà double médaillé d’or au championnat du monde, mais il était alors loin de son niveau actuel…

Steve Kerr a posé sa candidature pour Team USA et son nom risque de recevoir des appuis au sein de l’équipe de Grant Hill. Attention tout de même à la concurrence, puisqu’on parle aussi d’Erik Spoelstra pour prendre le relai de Pop’. Continuité ou changement : c’est l’heure de trancher pour le board américain.

