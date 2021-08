Team USA reste au sommet du Mont Olympe : les Américains ont parfois vacillé, mais les Américains sont toujours les patrons

Favoris à chaque grande compétition internationale mais récemment bousculés par la concurrence, les Américains avaient comme seul et unique objectif de remporter la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mission accomplie pour Team USA, qui enchaîne ainsi – non sans mal – un quatrième titre olympique consécutif.

Quand Team USA a enchaîné deux défaites en préparation contre le Nigeria et l’Australie, on commençait à avoir des petits doutes sur la capacité des hommes de Gregg Popovich à ramener l’or malgré un effectif largement renforcé par rapport au Mondial 2019. Quand Team USA est tombée face à nos Bleus dans son match d’ouverture des Jeux Olympiques, ces doutes ont logiquement été accentués. Nous-même, on avait écrit un gros papier pour souligner les raisons d’un potentiel échec pour l’Oncle Sam, ainsi que les raisons de croire à une deuxième victoire de l’Équipe de France contre la bande à Kevin Durant lors de cette finale des Jeux Olympiques. On commençait même à se poser des questions concernant Coach Pop suite aux différents revers subis par les States. Mais aujourd’hui, samedi 7 août 2021, ce sont bien les Américains qui possèdent l’or autour du cou et qui ont pu déboucher le champagne dans le vestiaire après leur court succès contre la France. Ils n’ont pas toujours été clinquants, ils ont même carrément galéré parfois, mais ils ont fait le boulot et l’essentiel est assuré. Après l’échec de la dernière Coupe du Monde, où les USA n’avaient même pas réussi à décrocher une médaille puisqu’ils étaient tombés contre l’EDF en quart de finale, la nation à la bannière étoilée voulait remettre les points sur les i. Question de fierté, tout simplement. Quand on est le pays qui a inventé le basket, on ne peut pas laisser l’or olympique à un autre. C’est une chose de perdre au Mondial avec une équipe Z, compétition moins prestigieuse que les Jeux, c’en est une autre de perdre son statut de numéro un aux JO, qui représente LE grand rendez-vous du sport international.

Team USA version 2021 rejoint ainsi les promotions 2008, 2012 et 2016 pour un quatrième titre olympique consécutif. Pour les raisons citées précédemment et aussi avec le progrès continu du basket international, les Ricains n’ont pas été aussi dominants que lors des éditions précédentes à Pékin, Londres et Rio, où ils avaient globalement bouffé la concurrence. La preuve en chiffres, puisque les States étaient invaincus sur ces trois compétitions avec un écart de points de +27,9, +32,1 et +22,5. En 2021 ? Team USA s’est donc inclinée une fois lors du tournoi et l’écart s’est réduit à 20 points en moyenne. Mais ils ont su se montrer sérieux et réaliser les coups d’accélérateur nécessaires pour terminer au sommet. Défensivement, ils ont clairement répondu présent en mettant une intensité face à laquelle peu d’équipes peuvent vraiment résister. Une intensité défensive qui donne à la fois des opportunités en transition, où les USA sont toujours redoutables grâce à leurs capacités athlétiques, mais qui aide aussi à trouver un vrai rythme offensif et au shoot extérieur. En attaque justement, c’était parfois très brouillon sur demi-terrain avec un jeu collectif pas tip top, ce qui a obligé Kevin Durant à sortir le grand jeu pour éviter toute catastrophe. Tout ça pour dire que le sentiment d’invincibilité qui pouvait encore accompagner la grande Team USA est aujourd’hui de l’histoire ancienne, mais que Team USA reste cependant sur le trône du basket mondial. La médaille d’or, une troisième pour Durant et une première pour quasiment tout le reste du groupe (sauf Draymond Green) y compris le coach Gregg Popovich, est américaine. Alors les patrons, c’est eux, pour au moins deux ans de plus.

Après 2008, 2012 et 2016, Team USA remporte un nouveau titre olympique, le 16e de son histoire en 19 participations aux JO. Pas le plus impressionnant, pas le plus beau non plus, mais les States ont réussi à éviter le scénario de 2004 pour conserver leur statut de nation numéro un du basket mondial. Alors ils méritent un bravo.