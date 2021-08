Jeux Olympiques 2021 : France – Team USA, le replay de la finale olympique commentée en direct sur TrashTalk

Une finale olympique de la France contre Team USA, ça se vit en famille ! Peu importe le résultat final, l’important était bien de vivre ce moment en famille, avec encore plus de 15 000 chauvins qui s’étaient connectés sur le live de TrashTalk pour passer cet événement historique tous ensemble.

Comme à Sydney en 2000, il a fallu se lever très tôt ou se coucher très tard pour encourager les Bleus face à l’ogre cainri. Réveil à 4h25 pétante pour ne pas manquer le début de cette grande finale dans laquelle tous les rêves étaient permis. KD, Lillard et Jayson Tatum ? Même pas peur, on a Vavane, Rudy, Nico, Nando et tous les autres ! Et la bande à Collet va encore nous faire vibrer jusqu’au bout avec le mirage de cette médaille d’or olympique magnifique qui pointait à l’horizon jusqu’au bout de cette folle matinée. L’issue du match n’est peut-être pas celle que l’on espérait mais on a regardé les USA droit dans les yeux pendant 40 minutes et on a même cru à l’exploit version Reggie Miller dans la dernière minute. Loin de tout sentiment de frustration c’est bien la fierté qui domine ce matin. La fierté d’une équipe de France qui a du coeur et qui s’est battue jusqu’au bout pour nous offrir deux semaines de bonheur à Tokyo. Et comme à Sydney en 2000, on se souviendra longtemps de ce match qui nous a une nouvelle fois rassemblés devant notre écran. Cette fois, hors de question de mettre la médaille dans la chaussette, on est allé chercher l’argent avec tout notre coeur. TiPi et Boris ont laissé l’EDF entre de bonnes mains et les plus belles heures de cette générations restent peut-être encore à être écrites.

Au final ça donne deux heures de vidéo, deux heures à regarder des mecs qui regardent eux-même la télé mais vous connaissez l’adage, on le vit ensemble ou on ne le vit pas. Ce n’est pas la finale des JO tous les jours mais on espère quand même pouvoir sortir les drapeaux pour fêter la médaille d’or de nos Bleus à Paris dans trois ans. Le rendez-vous est pris !