Quatre matchs au programme la nuit dernière en WNBA, 8 équipes sur les parquets, et plusieurs informations à retenir en ce lundi matin. Café, petite brioche, c’est parti pour l’essentiel.

Les Aces surprises par les Sparks, A’ja Wilson a pourtant tutoyé la perfection

Il n’y a pas cent-cinquante manières de le dire, A’ja Wilson est une joueuse exceptionnelle. Un coup d’œil sur sa feuille de stat permet à peine de s’en rendre compte. 31 points (10/17 au tir et un parfait 2/2 de loin), 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 6 contres, le tout avec 37 minutes jouées sur 40. Du scoring à la défense, la MVP 2020 et 2022 a donné le meilleur d’elle-même pour porter ses coéquipières face aux Sparks.

Même si l’équipe de L.A. a joué avec le feu – accumulant 17 (!) pertes de balles – leur ultra-domination au rebond (48 à 30) aura néanmoins fait la différence pour rester en tête au moment de l’ultime buzzer. Le collectif a mieux tourné (avec 8 joueuses au-dessus des 7 points contre 4 pour les Aces) et Cameron Brink a été déterminante. Malgré une soirée discrète offensivement, la rookie a posé 5 contres et 6 rebonds pour la deuxième fois de la saison, avec une défense toujours aussi élite.

A’JA WILSON TONIGHT 🔥

• 31 POINTS

• 8 REBOUNDS

• 6 BLOCKS

• 5 ASSISTS

pic.twitter.com/BVE9d3ZVjF

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 10, 2024

Game Recap: In a scrappy battle, the @LASparks came out on TOP as they defeated the Aces 96-92 👏

WNBA Commissioner’s Cup presented by @coinbase | #WelcometotheW pic.twitter.com/4734MlgPzJ

— WNBA (@WNBA) June 10, 2024

La folle semaine de Jonquel Jones, le Liberty n’arrête plus de gagner

La double J ne vient pas de Marseille mais fait elle aussi l’unanimité dans sa ville. Après une performance de très haut niveau pour infliger au Sun sa première défaite de la saison, Jonquel Jones a fait encore mieux face aux Mystics. 29 points (et un 11/15 au tir bien propre ) avec 8 rebonds et 3 passes, la vie est belle quand on joue au basket comme ça.

En plus du carton de la joueuse d’origine bahaméenne, Sabrina Ionescu (19 points, 8 passes) et Breanna Stewart (14 points, 7 rebonds) ont permis à New York de s’imposer pour le cinquième fois en Commissioner Cup – sorte de In-season Tournament en WNBA. Elles représenteront donc la Conférence Est dans le match pour le (petit) titre avec l’avantage du terrain.

Les Washington Mystics subissent leur douzième défaite de la saison en… tout autant de rencontre, et pointent logiquement à la dernière place de la ligue.

Jonquel Jones today 🔥

• 29 points

• 8 rebounds

• 11/15 FG

pic.twitter.com/QlNT0gwesd

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 9, 2024

Le Minnesota Lynx dissipe l’orage, Olivia Epoupa facteur X

La Française Olivia Epoupa n’a pas toujours un temps de jeu à rallonge sous les ordres de Cheryl Reeve, mais elle n’a pas vraiment besoin de beaucoup pour montrer ce qu’elle sait faire. La nuit dernière face au Storm, l’ancienne de Basket Landes a enregistré 8 rebonds – du haut de son mètre 65 on le rappelle – délivré 7 passes décisives et réalisé une interception en seulement 14 minutes. +13 sur le parquet dans la victoire de 19 unités, à l’aise peu importe la météo en WNBA.

L’énergie, le playmaking et la mentalité sont irréprochables, le Lynx a remporté sa huitième victoire de la saison en 11 rencontres.

automatic. pic.twitter.com/0Jwy15SN3X

— Minnesota Lynx (@minnesotalynx) June 9, 2024