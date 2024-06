La défense fait gagner des matchs, rien de nouveau sous le soleil. Mais dans le cas des Boston Celtics, la statistique est sans appel : 100% de victoires depuis le mois d’octobre quand l’adversaire est maintenu sous les 100 points.

A l’heure des ratings offensifs les plus élevés de l’histoire de la NBA, ce serait se méprendre que de considérer la défense comme un art perdu. Certes, les franchises aiment organiser des soirées portes ouvertes de temps en temps (coucou Indiana), mais ce goût de la fête et de la profusion n’est que temporaire. Quand il faut serrer les boulons, certains savent s’y prendre.

Pendant la saison régulière, les Boston Celtics avaient la troisième meilleure défense de la ligue avec 111,6 points encaissés en moyenne. Mais quand Jrue Holiday, Derrick White et ses coéquipiers maintenaient leurs vis-à-vis sous la barre symbolique des 100 points, c’est 15 victoires pour 0 défaites. Et en Playoffs ? Même son de cloche avec 9 succès en autant de rencontre, dont les Game 1 et 2 face aux Dallas Mavericks. Le tout donne un impressionnant 24-0.

Invincibles. pic.twitter.com/QntQEo3MYw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2024

Si on pousse un peu plus loin, les Celtics sont presque aussi intraitables quand ils concèdent 110 points ou moins : 42-4 en régulière, 12-0 en Playoffs, soit 56-4 au total. Si nos compétences mathématiques sont bonnes, ça fait près de 93% de chance de gagner en prenant 110 points ou moins, pourcentage qui monte à 100% à la barre des 100 points. Beaucoup de chiffres à gober mais on espère que ça fait sens. En d’autres termes, quand Boston cadenasse sur le parquet, ça sent plutôt bon. Difficile de trouver un élément plus important au moment de déterminer les facteurs de réussite.

Alors que l’attaque des Celtics est tout aussi impressionnante, si la défense est dans un grand soir, c’est victoire presque assurée.