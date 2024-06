Kyrie Irving : “Offensivement, je dois mieux jouer”

Comme lors du Game 1, Kyrie Irving a connu une nouvelle soirée compliquée au TD Garden la nuit dernière. En conférence de presse d’après-match, le coéquipier de Luka Doncic a reconnu devoir hausser son niveau de jeu.

Game 1, 12 points à 6/19 (0/5 de loin).

Game 2, 16 points à 7/18 (0/3 de loin).

Kyrie Irving sur les 2 premiers matchs :

14 points de moyenne

35% au tir

0/8 à trois points

2 lancers provoqués

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2024

Le début de série de Kyrie Irving est trop loin de ses standards, et il est l’un des premiers à s’en rendre compte. Celui qui avait inscrit trois fois plus de 30 unités dans la série de 5 matchs face aux Wolves n’est pas lui-même offensivement. Première conséquence, l’attaque des Mavericks est en galère.

“Je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à convertir plus dans la raquette. Évidemment, j’affronte souvent Jrue Holiday et Jaylen Brown, mais j’ai l’impression d’avoir l’avantage sur certaines possessions où il faut juste que je convertisse”.

“Beaucoup de tirs rebondissaient sur le fond de l’arceau. Ça peut vous énerver en tant que compétiteur, mais ça fait partie du basketball. Il faut accepter les hauts et les bas. Je dirais que c’est le défi le plus difficile à relever dans une série. On veut jouer extrêmement bien, surtout lorsqu’on participe à une finale.”