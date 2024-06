Direction la Cité des Anges pour le bilan du jour avec un coucou aux copains Lakers. Une fois de plus, L.A. avait l’ambition de jouer la gagne en juin, une fois de plus, les Denver Nuggets ont mis fin à leurs rêves. Retour sur une saison encore une fois bien animée chez les Purple and Gold.

Ce que TrashTalk avait annoncé

46 victoires pour Alex, 44 victoires pour Bastien, de quoi arracher une place dans le Top 8, reste à savoir si ça finit dans le Play-in ou juste au-dessus. Le talent des LeBron et AD garantit un minimum de compétitivité, avec quelques bons soldats autour, mais pas facile de se faire une place parmi la jungle de l’Ouest.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Malgré un effectif dans la continuité de celui qui était allé chercher les Finales de Conférence la saison passée, L.A. a bien du mal à confirmer. Il faut dire que l’effectif de Darvin Ham n’est pas épargné par les blessures. Gabe Vincent, censé incarner une excellente pioche à l’intersaison ne sort plus de l’infirmerie, le très précieux Jarred Vanderbilt n’arrive pas à enchainer deux matchs et son absence pèse aux côtés d’un Anthony Davis bien seul sous les panneaux.

Si AD et LeBron sont globalement épargnés par les bobos (pour une fois), les Lakers sont malgré tout très dépendants de l’apport de leurs stars. Derrière, Austin Reaves et D’Angelo Russell soufflent le chaud et le froid, et hormis quelques flashs d’un Taurean Prince, l’apport des recrues est quasi nul à L.A.

L’attaque des Lakers est middle, la défense est tout juste passable, pas étonnant donc de voir L.A. s’installer à sa place, dans le ventre mou de la Conférence Ouest. Au milieu de la lutte pour le Play-in Tournament, une éclaircie avec l’octroi du côté de Vegas du premier In-Season Tournament de l’histoire de la NBA. De son côté, LeBron James écrit un peu plus sa légende avec la barre symbolique des 40 000 points en carrière.

Comme l’an passé, L.A. finit mieux la saison, de quoi aller chercher une 8ème place en adéquation avec le niveau globale de l’équipe, capable du meilleur (victoire à Boston sans Davis ni James) comme du vraiment pire.

Au premier tour des Playoffs, une vieille connaissance, les Denver Nuggets. Et comme en 2023, L.A. va toujours sembler bien proche de sa rivale du Colorado, mais à chaque fois Jamal Murray et Nikola Jokic vont trouver la clef pour faire craquer une équipe des Lakers pas assez clutch et résistante sur la durée. Une nouvelle déception qui coûtera son poste à Darvin Ham.

La saison des Lakers en quelques articles

L’image de la saison

Cela ne vaut pas le Larry O’Brien Trophy mais au moins les Lakers pourront dire qu’ils ont gagné un titre cette saison. La photo reste historique car il s’agit aussi de la première “NBA Cup” à avoir été remportée. A jamais les premiers, on dirait un refrain bien sudiste.

Pourquoi on peut sourire

Quelques motifs de satisfaction dans la Cité des Anges. Malgré un temps de jeu encore important, LeBron James et Anthony Davis ont cette fois été relativement épargnés par les blessures. LBJ n’avait jamais joué autant durant une saison à L.A., pareil pour un Anthony Davis qui s’offre même son record en carrière (76 matchs). On sent que cet effectif n’est pas si mauvais mais il manque quelques pièces pour vraiment bonifier les stars et retrouver un rang autrement plus élevé à l’Ouest. Un coach avec plus d’imagination en attaque pourrait faire BEAUCOUP de bien à cette équipe.

Pourquoi on peut faire la gueule

Encore une fois, D’Angelo Russell a fait le boulot en régulière, et encore une fois il est passé au travers en Playoffs. Un grand classique mais ça veut sans doute dire que son aventure aux Lakers est terminée. Rob Pelinka a raté sa dernière intersaison en apportant des retouches qui n’ont pas permis aux Lakers de passer un cap, même si les blessures de Gabe Vincent ne sont pas de son fait. Il s’agirait de ne pas gâcher les dernières années d’un LeBron James toujours aussi dominant mais qui ne rajeunit pas.

Et la suite ?

La première chose à faire va être de trouver un coach pour les Lakers. Dan Hurley, J.J. Redick ou encore James Borrego, le suspense règne (le coach de UConn est favori) mais c’est important pour fixer une ligne directrice à la suite du projet. Le futur incertain de LeBron James va aussi animer l’été en Californie, même si la tendance semble plus se diriger vers une prolongation du numéro 23. Qui pour l’aider lui et AD à aller chercher un titre ? Les noms de plusieurs All-Stars ont fuité (quelle surprise n’est-ce pas ?) mais peut-être que des spécialistes seraient plus utiles pour vraiment aider cette équipe à aller de l’avant. Du bon 3&D et un pivot back up capable de ne pas prendre l’eau feraient déjà beaucoup de bien.

Source stats : TrashTalk