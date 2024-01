Darvin Ham et le vestiaire des Lakers au point de rupture ?

Oh la petite bombe du jeudi soir, en provenance de Los Angeles. Selon Shams Charania, le vestiaire des Lakers aurait lâché Darvin Ham, suite aux mauvais résultats récents et aux changements trop hasardeux du coach dans sa gestion des joueurs. Attention, une place pourrait se libérer plus vite que prévu !

Shams Charania n’arrive pas avec des petites informations. Quand il tweete, c’est du tweet qui tweet. Et son dernier message en date sur la plateforme indique justement que la situation entre les joueurs des Lakers et leur coach, Darvin Ham, est particulièrement tendue. Selon six sources entendues anonymement par The Athletic, il existe une profonde déconnexion entre le tacticien et le vestiaire.

Here we go : Darvin Ham et ses joueurs déconnectés, ça va être fun ce mois de janvier chez les Lakers ! 🔥 https://t.co/2RfFfUlDYC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024

La défaite face au Heat la nuit dernière, qui a fait passer les Lakers en négatif en termes de bilan victoires – défaites après 9 défaites en 12 matchs, a sans doute été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase dans lequel la cerise était a moitié pleine. À un mois de la trade deadline, la position du coach est ainsi plus incertaine que jamais, d’autant plus que les choix de ce dernier interrogent bien au-delà de la Cité des Anges.

Darvin Ham, c’est 10 cinq de départ différents cette saison, dont 3 sur les 3 dernières rencontres. Austin Reaves, qu’il considérait – comme le rappelle à juste titre The Athletic dans son dossier – comme un All-Star en puissance, sort majoritairement du banc. Ce n’est qu’un exemple, mais les esprits peuvent légitimement être frustrés de ne pas trouver un rythme clair, défini.

Si Darvin Ham est viré, vous voulez quel coach pour ces Lakers ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024

Le résultat de ces choix changeants est une inconstance forte, avec des matchs de patron (comme à OKC, il y a quelques jours) et des purges comme face à Miami. Le potentiel du groupe est très haut, mais Ham n’a définitivement pas trouvé la formule jusqu’ici. Et avec un LeBron James qui adorerait gagner une dernière bague avant d’aller prendre un repos mérité, le temps n’est plus permis. De quoi promettre un mois de janvier très animé à Los Angeles !

Alors je sais que la saison est longue, mais va falloir encore une fois du gros move à la trade deadline si les Lakers veulent tutoyer l’élite.

T’as des matchs (à OKC) où tu revois le potentiel énorme de ce groupe, et puis t’as des fois (là) où c’est ultra frustrant.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024

Source : The Athletic