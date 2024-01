Les vrais de vrais attendaient 19h avec impatience, et rien à voir avec Demain nous appartient ou je ne sais quel banger de TF1. Non, ici on parle de basket, de basket améwicane, de NBA, du NBA All-Star Game. Et les premiers résultats des votes des fans sont tombés à 19h, mais oui, c’était ça l’annonce tant attendue ! Quelle introduction pleine d’émotion pour ce papier !

Les premiers retours des fans sont toujours un moment très apprécié dans la dernière ligne droite avant le All-Star Game. Ils dégagent une tendance, nous racontent des histoires, font connaitre Jeremy Lin, Zaza Pachulia, Tacko Fall ou Alex Caruso à nos tatans. Pour cette édition 2024 qui aura lieu on vous le rappelle le week-end du 17 février du côté d’Indianapolis, les premiers chiffres sont donc tombés à 19h, et il y a pas mal d’infos à en retirer…

⭐️ LE 1ER RETOUR DES VOTES POUR LE ALL STAR GAME 2024 !! ⭐️ pic.twitter.com/myu6I75YZF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024



Ce qu’on peut retenir pêle-mêle des ces premiers retours ? On a noté ceci, à chaud :

LeBron James reste incroyablement populaire malgré ses 74 ans

Trae Young s’en sort bien malgré son statut habituel de sous-coté chez les votants

Tyrese Haliburton a pris le lead chez les guards de l’Est, Luka et SGA sont les boss à l’Ouest, la jeunesse prend le lead au poste 1

Victor Wembanyama est 8è chez les forwards à l’Ouest et devance de peu Chet Holmgren

Devin Booker n’est même pas Top 10 chez les guards de l’Ouest, ça va barder sévère dans la prochaine semaine

Austin Reaves n’a rien à foutre ici

Bah alors, où est Andrew Wiggins ?

Alperen Sengun débarque en courant dans vos vies

Rudy Gobert n’est pas respecté

Il y a cinq joueurs de Boston dans le tableau

Ja Morant est devant De’Aaron Fox, on vous laisse avec cette info

On aurait pu continuer toute la nuit, mais on va plutôt vous balancer quelques papiers analyse en soirée, histoire de bien faire monter la machine à snubbed. Ah oui, également, notez bien ceci :

Je rappelle que les titulaires du All Star Game sont déterminés ainsi :

50% par les votes des fans

25% par les votes des joueurs

25% par les votes des médias

Pour voter ➡️ https://t.co/5pqmnopZn0 https://t.co/Cyr3aLUS0Z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024



On vous laisse vous féliciter ou bien péter un câble, applaudir des deux mains ou crier à l’injustice, après tout c’est aussi pour ça qu’on aime tant le mois de janvier en NBA. La suite ? Dans deux semaines pour le prochain checkpoint, avec encore deux fois plus de seum à commenter, miam-miam.