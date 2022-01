NBA All-Star Game – le point sur les votes à l’Ouest : LeBron James déloge Stephen Curry et prend place sur le trône

LeBron James ou Stephen Curry ? Qui va terminer premier des votes à l’Ouest pour devenir l’un des deux capitaines pour le prochain All-Star Game de Cleveland ? C’est l’une des grandes questions du moment et au vu des derniers résultats, la balance penche clairement pour le King. On fait le point !

Stephen Curry avait d’abord démarré en trombe puis LeBron était revenu en force dans la course, une tendance qui laissait présager une très grosse bataille pour le spot de numéro un à l’Ouest. Mais au cours des sept derniers jours, le King a non seulement dépassé Steph au classement mais en plus, il vient de placer un sacré coup d’accélérateur. James est désormais au sommet avec 6 827 449 votes, loin devant Curry (6 019 418) et le reste de la concurrence, à l’Ouest comme à l’Est. On ne l’appelle pas le Roi pour rien et on serait désormais très surpris de ne pas voir James dans l’un des deux costumes de capitaine pour ce All-Star Game 2022 qui se déroulera du côté de Cleveland, dans son Ohio natal. Alors oui, les innombrables fans de Curry vont sans doute jeter leurs dernières forces dans la bataille pour tenter de réduire l’écart au maximum, mais bonne chance pour déloger un LBJ toujours soutenu par une grosse fanbase. Même si les votes pour le All-Star Game sont avant tout un concours de popularité, Steph paye peut-être un peu ses récentes performances, lui qui tourne à moins de 20 points de moyenne sur le mois de janvier pendant que les Warriors ont enchaîné quelques défaites. Bon, d’un point de vue collectif, on ne peut pas dire que LeBron surfe sur les bons résultats des Lakers mais individuellement, le King reste le King.

🚨 3ème retour des votes des fans pour le All Star Game 2022 ! pic.twitter.com/TZQw824Vtg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2022

Comme à l’Est, on reste sur le même Top 5 que la semaine dernière. Nikola Jokic est troisième (4 132 522) derrière LeBron et Curry, suivi par Andrew Wiggins (2 644 571) – toujours là – et Ja Morant (2 623 359), qui prend le deuxième spot à l’arrière. Le duel entre ce dernier et Luka Doncic s’annonçait serré jusqu’au bout mais Ja a vraiment creusé l’écart ces derniers jours, lui qui surfe sur une hype bien méritée au vu de ses perfs individuelles, les magnifiques résultats des Grizzlies et évidemment sa capacité unique à faire le show. Difficile de résister à tout ça, même quand on se nomme Luka Doncic, qui monte lui gentiment en puissance au sein d’une équipe des Mavericks en pleine bourre en ce moment. Sauf surprise de dernière minute, on devrait retrouver le même Top 5 chez les fans au moment des résultats finaux, mais on vous rappelle que les médias et les joueurs ont aussi leur mot à dire (25% des votes chacun contre 50% pour les fans) histoire de gentiment dégager Andrew Wiggins . Enfin, on note encore une fois que notre Rudy Gobert national reste neuvième des votes au sein du frontcourt de l’Ouest, et qu’il devra donc compter sur les coachs pour participer à son troisième match des étoiles consécutif.

Point important à garder en tête, la fin des votes est prévue pour le 23 janvier. Alors si vous voulez envoyer John Konchar au All-Star Game, le moment est venu de tout donner. Sinon, on se donne d’ores et déjà rendez-vous jeudi prochain – au moment de l’annonce officielle des titulaires – pour faire le bilan de tous les résultats.

Source texte : NBA