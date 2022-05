Les Lakers ont enfin trouvé leur nouveau coach ! Après avoir auditionné plusieurs candidats, la franchise de L.A. a décidé de confier les rênes de l’équipe à Darvin Ham, l’assistant de Mike Budenholzer aux Bucks.

Terry Stotts, Kenny Atkinson et Darvin Ham, ils étaient trois à viser le poste des Lakers et un seul pouvait remporter la mise. Le suspense s’est donc achevé cette nuit avec, comme toujours, un petit oiseau bleu qui nous fait de l’œil et Adrian Wojnarowski d’ESPN pour chuchoter à notre oreille. Le dernier potin du pape du scoop ? Un deal de quatre ans signé par Darvin Ham avec les Lakers. Et boum, une breaking news avant la Finale de Conférence Est ! Selon l’insider, la franchise a été totalement convaincue par le profil de Ham, tant sur sa capacité à gérer des stars, son expérience en tant que coach et ancien joueur et sa connaissance des exigences d’une équipe qui vise le titre (champion avec Detroit sur le terrain, champion avec Milwaukee sur le banc). Le fait de confier le poste des Lakers, probablement l’un des plus difficiles à prendre aujourd’hui, à un coach qui n’a jamais été numéro un pourrait surprendre mais Ham ne sort pas de nulle part non plus. Il fait partie des assistants les plus référencés du marché, il a traîné dans les bagages de Mike Budenholzer pendant neuf saisons et, avant cela, il avait débuté en tant qu’assistant aux… Lakers. Deux petites saisons à L.A. qui lui auront donné un premier aperçu de la maison angelino et ça lui sera sans doute bien utile pour prendre ses marques rapidement. Côté joueurs, LeBron James a vite envoyé ses félicitations et montré son enthousiasme à l’idée d’évoluer sous les ordres du champion 2021.

So damn EXCITED!!!!!!!! Congrats and welcome Coach DHam!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #LakeShow💜💛 — LeBron James (@KingJames) May 28, 2022

Un soutien pas inutile quand on connaît l’influence du King sur place et l’ampleur de la tâche qui attend le coach chez les Lakers. Il faudra bien sûr faire oublier cette dernière saison affreuse où les Purple and Gold n’ont même pas accroché le play-in malgré un Big 3 XXL sur le papier, mais qui a échoué à se montrer complémentaire sur le terrain. Il va falloir trouver les idées pour faire marcher le trio et surtout relancer un Russell Westbrook qui sort d’une première saison particulièrement compliquée. À moins bien sûr que Brodie ne fasse ses valises cet été… La direction voulait un meneur d’hommes et quelqu’un qui a une solide expérience, Ham a un profil qui peut correspondre mais il a tout à prouver. La mission est béton, c’est un sacré challenge pour une entrée en matière mais les anciens copains du Wisconsin ne doutent pas un instant qu’il réussira à relancer les Lakers, à commencer par un certain Giannis Antetokounmpo. Des propos relayés par ESPN.

« Je suis très heureux pour lui. Il est le bon choix pour eux. Il est sincère avec vous. Il ne raconte pas de conneries. Il est grand temps, il le mérite plus que quiconque. »

Aucun doute qu’après un hommage si appuyé du Greek Freak, les fans des Lakers seront ravis d’accueillir leur nouveau gourou. Dans cette ambiance bien morose qui traîne au Staples Center, ce nouveau départ ne peut que faire du bien. On a à présent hâte de voir le tacticien en action, rendez-vous au camp d’entraînement pour voir les premières idées du nouveau boss local.

Darvin Ham nommé coach des Lakers pour les quatre prochaines années ! L’ancien assistant de Milwaukee saura-t-il relancer la machine à L.A. ? On connaît une fanbase qui croise fort les doigts.

Source texte : ESPN