En laissant filer la sixième manche à la maison face au Heat vendredi, les Celtics se sont mis dans une position assez inconfortable pour ce dimanche. Un Game 7 à gagner en terre hostile, c’est toujours un énorme challenge, peut-être encore plus quand vous avez une équipe de Miami qui ne lâche jamais rien en face. Mais Jayson Tatum croit fort en la capacité de Boston à rebondir.

JT et ses copains le savent, ils ont raté une occasion en or de retrouver les Finales NBA pour la première fois depuis 2010. Alors qu’ils possédaient une véritable balle de match à la maison et qu’ils menaient de trois points à moins de cinq minutes de la fin vendredi, les Celtics ont laissé la bande à Jimmy Butler reprendre les commandes en foirant leur money time bien comme il faut. Typiquement le genre de séquence qui pourrait représenter un tournant dans cette série qui aura donc besoin d’un Game 7 pour couronner un vainqueur. Cependant, dans le camp Celtics, on refuse de se laisser envahir par le doute. Certes ils n’ont pas réussi à conclure l’affaire devant leur public pour rejoindre Golden State en Finales NBA, mais ils ont surtout une opportunité supplémentaire de le faire ce dimanche à Miami. Et c’est tout ce qui doit importer aujourd’hui pour les Verts. Alors comptez sur Jayson Tatum pour donner le ton.

« Notre niveau de confiance sur une échelle de 1 à 10 ? 10. Je veux dire, ça ne peut pas être plus bas n’est-ce pas ? C’est le dernier match. Tout va se jouer. Mon niveau de confiance et celui que je possède dans ce groupe est de 10/10. » – Tatum, en conférence de presse après le Game 6

Tatum n’allait évidemment pas dire autre chose devant les micros. Avant un Game 7 de finale de conférence et quand on est le meilleur joueur de son équipe, c’est interdit de montrer le moindre doute, non seulement pour que ses camarades gardent confiance mais aussi pour ne pas donner de confiance supplémentaire à l’adversaire, qui possède déjà le momentum et la chance de jouer devant son public.

D’une façon plus objective, Jayson a des raisons d’avoir confiance. La stat à garder en tête coté Boston sur ces Playoffs, c’est « 5-0 ». 5-0, c’est le bilan des Celtics après une défaite dans cette postseason. Traduction, les hommes d’Ime Udoka n’ont jamais perdu deux matchs de suite depuis le début des séries éliminatoires il y a un mois et demi. Ils étaient menés trois fois contre les Bucks au tour précédent, ils ont répondu trois fois avant de remporter la série dans un Game 7 à la maison. Ils étaient menés deux fois face au Heat dans la série actuelle, à chaque fois ils ont gagné au match suivant. Encore plus impressionnant, trois de ces victoires ont été remportées en terre hostile, deux fois à Milwaukee et une fois à Miami. De quoi débarquer en Floride cette nuit avec le torse bombé, surtout quand on sait que Boston affiche globalement un bilan de six victoires en huit matchs à l’extérieur sur l’ensemble de la campagne de Playoffs.

Les Celtics ont pris la mauvaise habitude de se compliquer la tâche cette saison, mais ils ont également l’habitude de répondre comme des patrons. Est-ce que ce sera une nouvelle fois le cas ce dimanche ? Réponse à partir de 2h30 cette nuit du côté de Sud Plage.