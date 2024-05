Nolan Traoré : mais où s’arrêtera la hype ?

Après être passé de la Nationale 1 à la première division du Championnat de France fin mars, Nolan Traoré a vécu une journée plutôt sympa hier. Convoqué en tant que sparring patner des Bleus avant les Jeux Olympiques à seulement 17 ans, il a enchaîné avec son premier match de Playoffs de LNB, où il a envoyé une prestation extrêmement sérieuse. Attachez vos ceintures, le jeune est spécial.

F U T U R 🇫🇷🌟

Premier match de #PlayoffsBetclicELITE ce soir pour Nolan Traoré à seulement 17 ans 👀 pic.twitter.com/KU9X5tutTn

— LNB (@LNBofficiel) May 16, 2024

Après une troisième saison dans la continuité de la seconde où il commençait à sérieusement produire en N1, Nolan Traoré a rejoint la formation de Saint-Quentin en première division pour prêter main forte à l’effectif. L’adaptation n’avait rien de facile pour le 2006, qui a vécu une hausse de niveau de deux crans d’un coup, mais qu’à cela ne tienne.

Après une sélection au Nike Hoops Summit – match rassemblant les meilleurs joueurs du monde de moins de 20 ans – où il enverra 18 points et 4 passes face à une sélection des meilleurs jeunes américains, le jeune meneur a sérieusement haussé le ton sur ses terres. Nolan est là pour montrer à toute la nation qu’il est l’avenir du basket français, et il ne faudra que cinq matchs d’adaptation dans l’élite au prodige avant de poser son premier match à 25 points et 5 passes sur toute la Saône-et-Loire, face à l’Elan Chalon.

𝐍𝐌𝟏 𝐨𝐮 𝐁𝐞𝐭𝐜𝐥𝐢𝐜 𝐄𝐋𝐈𝐓𝐄 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟 🤯🤯🤯

Rendez-vous compte, Nolan Traoré a fait une partie EXCEPTIONNELLE contre une équipe d’EuroLeague 😳🌟

📸 @NicolasMLeger

🎥 @skweektv pic.twitter.com/MP8LdW1PdP

— GOATOGUY (@goatoguy) April 28, 2024

En première division, la production à la passe de Nolan Traoré a… oui c’est bien ça, augmenté, tandis que les autres moyennes n’ont pas de quoi le faire rougir. 10,8 points de moyenne, 5,6 passes à 43,1 % au tir. Pas mal, mdr. Pour récompenser cette belle adaptation au plus haut niveau français, Vincent Collet le sélectionneur de l’équipe de France a convoqué Nolan pour faire office de partenaire d’entraînement avec les bleus cet été au cours de la préparation aux Jeux Olympiques. L’occasion d’engranger un maximum d’expérience, de se mesurer à ce qu’il se fait de mieux en terme de niveau et d’assister au plus près à la manière dont s’entraînent certains des joueurs les plus accomplis jamais passés par la sélection française.

Maxime Reynaud, Bodian Massa et Nolan Traoré seront des partenaires d’entraînement lors de la préparation @TrashTalk_fr

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) May 16, 2024

Non content de cette superbe opportunité, Traoré enchaîne le soir même avec… un excellent match pour ses débuts en Playoffs LNB. 14 points, 7 passes décisives, à 5/7 au tir, en 23 minutes. Contre une équipe d’EuroLeague. Décidément, tout va très vite pour Nolan. De la finition de haute voltige face à Youssoupha Fall et ses 2m23, un contrôle de son corps en l’air inédit pour un mineur, des changements de directions et un premier pas déjà forts puissants pour son âge.

Sa navigation à travers les écrans impressionne aussi, et même si le tir à longue distance peine à se traduire au haut niveau pour le moment, nul doute que ça ne saurait tarder. Du handle de fou, un mid-range déjà très bon… vous n’avez qu’à regarder ses highlights de la veille par vous-même, on peut vous garantir que vous aurez du mal à croire que le gosse est né après la première Ligue des Champions de Leo Messi.

17 year old Nolan Traore more than held his own in his first career Pro A playoff game, dropping 14 points and 7 assists against Euroleague club ASVEL. The young PG showed excellent change of pace and screen manipulation, and well outplayed teammate and ’24 propsect Melvin Ajinca pic.twitter.com/lsLDnQjhSp

— Nick Kalinowski (@kalidrafts) May 16, 2024

Le monde assiste à l’avènement d’un jeune meneur de presque 1m95 nommé Nolan Traoré. Sérieusement, rappelez vous du nom sans tarder. Déjà bien placé pour faire (au moins) le top 5 de la Draft 2025, il se pourrait bien que le partenaire d’alley-oop de Victor Wembanyama pendant 15 piges sous le maillot des Bleus soit juste sous nos yeux. Vous avez déjà entendu parler de Penny Hardaway et Shaquille O’Neal ?