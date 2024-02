C’était l’évènement de la soirée à Los Angeles, plus qu’une trade deadline que la franchise californienne semblait avoir oublié. Depuis quelques heures une nouvelle statue trône devant la Crypto Arena, celle de Kobe Bryant.

Magic Johnson, Jerry West, Chick Hearn, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, et désormais Kobe Bryant. Une légende de plus prend désormais place devant la salle des Lakers, et la statue imaginée par Vanessa Bryant, entre autres, prendra place aux côtés de celle du boxeur Oscar De la Hoya, lui qui avait estimé après le décès de Kobe que la statue du Mamba devait remplacer la sienne.

Kobe’s statue unveiled: pic.twitter.com/UZ6oQXSbso

— Malika Andrews (@malika_andrews) February 9, 2024



La pose retenue est celle du match à 81 points de Kobe Bryant, quoi de plus logique pour un scoreur que de rendre hommage à son record en carrière. Kareem Abdul-Jabbar, Derek Fisher, Phil Jackson, Jeanie Buss et Vanessa Bryant se sont succédé au pupitre pour dire un mot, et c’est toute une franchise et toute une ville qui ont ensuite pu célébrer ce nouveau “Mamba Day”, avec notamment des outfits spéciaux des joueurs avant le match face aux Nuggets.

Le moment où la statue de Kobe est dévoilée ! ⭐️ pic.twitter.com/gRfXLJ3n2f

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2024

La statue n’est que la première car deux autres viendront ensuite (une avec Kobe et le n°24 cette fois-ci, et l’autre en hommage à Kobe et sa fille Gianna, également décédée dans le drame de 2020). Elle est présentée sur un socle triangle, clin d’œil à l’attaque en triangle orchestrée par Phil Jackson avec les Lakers de Kobe et Shaq, en compagnie des cinq trophées de champion du Black Mamba, et d’un QR Code qui renvoie aux plus gros highlights de Kobe, bienvenue au 21ème siècle, il serait temps de vous mettre à la page.

Depuis son décès le 24 janvier 2020, les hommage se multiplient, mais aucun doute que celui-là offre une résonnance encore plus forte pour les Lakers. Le souvenir de Kobe restera indélébile, mais cette fois-ci l’hommage est concret et le pèlerinage à Los Angeles passera par cette statue, doigt levé, cette statue représentant la folie offensive d’un homme parti bien trop tôt.