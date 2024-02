Haywood Highsmith (Heat) impliqué dans un grave accident de voiture à Miami

Nouvelle pas drôle du tout. Selon TMZ Sports, Haywood Highsmith, ailier du Heat, a percuté un piéton avec sa voiture juste après le match en Miami et Orlando. En excès de vitesse, le joueur n’a pas vu la victime, qui tentait de pousser une voiture en panne sans équipement réfléchissant. Toujours selon le média américain, l’homme renversé a subi de très graves blessures.

L’accident est survenu hier soir vers 23h20 (heure locale à Miami) juste après la fin de la rencontre entre Heat et Magic. En voiture, Haywood Highsmith est au-dessus des limitations en vigueur dans la zone (environ 10km/h au-delà la limite) et circule dans la ville. Il a percuté un piéton qui poussait une voiture en panne, alors que ce dernier se trouvait au milieu de la chaussée.

Haywood Highsmith Cited After Man Suffers Partial Amputation, Broken Bones In Crash | Click to read more 👇 https://t.co/i17jR26JUw

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) February 8, 2024

Selon les documents de la police que se sont procurés les journalistes de TMZ Sports, Highsmith a indiqué aux autorités que la victime n’était pas visible dans la nuit et que le véhicule en panne ne disposait pas d’éclairage. Il n’aurait donc pas eu le temps de freiner pour éviter la collision. Toujours selon le rapport de police, la personne percutée a été transportée dans un état critique à l’hôpital le plus proche, avec une partie de jambe ayant du être amputée et plusieurs fractures.

Les dépistages de drogue et d’alcool n’ont rien signalé d’anormal. Le rapport fait état d’une possible “circonstance inconnue” comme cause d’une perte d’attention du joueur du Heat.

