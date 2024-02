Le Heat s’impose face aux Pelicans dans un match fou (106-95)

Déjà avant la rencontre, on s’attendait à un beau match entre le Heat et les Pelicans. Spoiler : personne n’a été déçu. Tout le monde en a eu pour son argent, que ce soit les spectateurs, les fans devant leur télé et même.. les amateurs de lutte. Au final, ce sont bien les gars de Floride qui se sont imposés 106 à 95 et qui solidifient leur 8ème place !

Par ici les statistiques maisons !

Rencontre alléchante qui aurait très vite pu tourner au blowout… Le début de match est totalement à l’avantage des visiteurs qui vont prendre jusqu’à 19 points d’avance dans le 2ème quart. Portés par Tyler Herro et Duncan Robinson qui enchaînent les ficelles comme on enchaîne des Oreos à l’heure du goûter. Le ventre ne grossit pas mais l’écart oui et les Pels doivent vite réagir. Commandé et délivré aussi tôt par les volatiles grâce à Herb Jones et José Alvarado qui font disparaître le lead que Mayami a construit. Sur un putback de Jonas Valanciunas, le score revient à égalité juste avant la mi-temps. On l’a notre match qui peut partir dans tous les sens !

JOSE! JOSE! JOSE! pic.twitter.com/tzbB5czTF0

Ties it up right before half! pic.twitter.com/1np0p42yWR

Un retour des vestiaires du même acabit mais le tournant aura bel et bien lieu dans ce 4ème quart…

Alors que le match est bien serré comme il faut, Kevin Love va enflammer le tout à l’insu de son plein gré. Une faute bien virile sur Zion Williamson qui va au panier – il faut au moins ça pour stopper la bête – amène Naji Marshall à jouer des coudes pour défendre son leader. Jimmy Butler intervient et vous connaissez son caractère : embrouille entre les deux qui seront exclus pour des papouilles au niveau du cou. Jose Alvarado et Thomas Bryant se joignent à la fête et rejoindront aussi les vestiaires. De quoi bien chauffer la salle et nous amener vers un money-time de 8 minutes !

Pelicans and Heat fight 👀 pic.twitter.com/ifVw6dcdsG

Zion commence à faire mal à la défense, accompagné de Larry Nance Jr et Jordan Hawkins qui a été bien maladroit après ça (4/17). Le Smoothie King Center rugit bien comme il faut et le momentum est côté Pelicans. Alors peut-être ? Nope. Peu importe les tentatives, le Heat a toujours des solutions même sans Jimmy Buckets. Spo va sortir une zone pour stopper ZW et ça va complètement fonctionner. Grosse galère, complètement à l’envers pour faire rentrer le ballon dans le panier et une attaque paralysée. Hawk envoie des briques mais, à noter, avec caractère. Règle numéro uno du basket, il faut quand marquer pour gagner donc Bam Adebayo prend le lead, bien aidé par un Jaime Jaquez Jr. qui ne fait absolument pas ses 23 ans.

Duncan blocked it, Bam sealed it.

17-4 run down the stretch. 🔥 pic.twitter.com/Nq7ob48ZW6

Comme d’habitude avec le Heat, ils vont remporter ce match dans le money-time sans Terry Rozier blessé et sans Jimmy Butler expulsé. Une équipe très solide aux ressources inépuisables qui embête tout le monde, tout le temps et dont on voit le potentiel quand ils sont en forme. Petite alerte concernant Tyler Herro qui s’est fait mal à la cheville… A suivre.

Côté Pelicans, on s’est bien battu et même s’il y a forcément des regrets par rapport à ce comeback, ce groupe a du caractère et – surtout – du jeu pleins les mains.