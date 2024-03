Patty Mills va signer au Miami Heat !

Vous pensiez que Patty Mills en avait fini avec la NBA ? Pas si vite. Le meneur australien est sur le point de débarquer au Miami Heat, quelques jours après avoir été coupé par les Hawks.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a annoncé la nouvelle ce mardi.

L’ancien des Spurs et champion NBA 2014 (contre… Miami) va donc venir apporter son expérience au Heat, le tout à 35 balais. Comme il n’y a jamais assez de vétérans à Miami, Patty Mills complètera le roster d’Erik Spoelstra en vue de la dernière ligne droite de saison régulière et des Playoffs qui suivront. Pour rappel, le Heat est actuellement privé de Tyler Herro et Josh Richardson (blessés) sur le backcourt.

At 35, Mills has played 95 career playoff games with the Blazers, Spurs and Nets. He played 19 games with the Hawks this season and now joins the Heat where he'll be eligible for the postseason roster. https://t.co/vlkwBgTrnX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 5, 2024

Réputé pour son shoot à 3-points mais aussi son professionnalisme, Patoche devrait s’intégrer sans problème au sein de la Heat Culture. Reste à voir le nombre de minutes qu’il aura (surtout avec le recrutement récent de Delon Wright, un autre meneur), mais Mills n’est de toute façon pas le genre de mec à se plaindre de son rôle. Le Boomer prendra ce qu’il y a, et plantera quelques banderilles lorsqu’il en aura l’occasion.

Patty Mills est actuellement dans sa 15e saison NBA, et a porté les couleurs de Portland, San Antonio, Brooklyn et Atlanta. Il est également un pilier de la sélection nationale australienne, qu’il a guidée jusqu’à la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo avec notamment 42 points marqués dans le match pour la troisième place.

__________

Source texte : ESPN