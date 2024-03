La NBA rend hommage à ses coachs multi-bagués ce mois-ci : Steve Kerr et Erik Spoelstra repartent en effet avec les honneurs pour le mois de février. Il faut dire que Warriors et Heat sortent de plusieurs semaines particulièrement réussies. Le point commun entre les deux tacticiens ? Seulement trois défaites depuis début février, soit autant que le coach des Wizards Brian Keefe depuis… jeudi.

On ne déroge pas à la tradition : après les Rookies et les Joueurs, on annonce les coachs qui ont le plus cartonné sur le dernier mois.

Du côté de l’Ouest, Steve Kerr a amené ses troupes à un excellent bilan de onze victoires pour trois défaites. Pas une mince affaire quand on sait que les Warriors pointaient à 20 victoires pour 24 défaites à la fin du mois de janvier. Le plus grand tour de force de Coach Kerr en février ? Aucune plainte pour coups et blessures ni incident diplomatique à déplorer pour Draymond Green. Les mauvaises langues diront que c’est parce qu’il n’y a eu que 29 jours en février, mais on tiendra quand même à saluer le retour de Dray – repositionné pivot titulaire – à son meilleur niveau. En dehors de ça, Jonathan Kuminga s’éclate dans son nouveau rôle et les Warriors sont parvenus à trouver un équilibre dans leurs rotations, au moment où Steve Kerr a trouvé le courage de mettre Klay Thompson sur le banc pour débuter les matchs.

À l’Est, c’est le représentant de Miami Erik Spoelstra qui repart avec le titre. Une nouvelle saison où le Heat doit composer avec un été sans grosses arrivées mais avec des blessures à répétition pour les cadres. Une nouvelle saison où Spo nous fait du semi-gastro avec un reste de boulghour, trois Krisprolls et une boîte de clous. Le rythme est lent, l’attaque fait de son mieux pour rester au niveau mais la défense est au point, et on connaît quelques contenders à l’Est qui ont déjà les genoux qui chantent Joyeux Noël à l’idée de se taper Miami au premier tour des Playoffs. Et ça, c’est grâce à Spo et ses décisions toujours pertinentes, qui maintiennent encore et toujours la tête de son Heat hors de l’eau.

Golden State Warriors head coach Steve Kerr and Miami Heat head coach Erik Spoelstra have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in February. pic.twitter.com/KQhT7E6JZf

— NBA Communications (@NBAPR) March 4, 2024

Les Warriors refont surface à hauteur du play-in tandis que le Heat joue des coudes pour arracher un spot dans le Top 6 de l’Est. Messieurs, il va falloir garder le rythme.

Ayant aussi reçu des votes :

Ouest : Mark Daigneault (Thunder), Chris Finch (Wolves), Darvin Ham (Lakers), Jason Kidd (Mavericks) et Michael Malone (Nuggets).

Est : J.B. Bickerstaff (Cavaliers), Joe Mazzulla (Boston) et Jamahl Mosley (Magic).