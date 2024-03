Le mois de mars vient de commencer, ce qui signifie que c’est l’heure de récompenser les meilleurs joueurs du mois de février dans chaque conférence. Chez les rookies ? C’est évidemment Victor Wembanyama qui rafle la mise à l’Ouest, tandis que Brandon Miller l’emporte à l’Est.

Sans vouloir jouer les prétentieux, on savait très bien que Wemby allait être nommé Rookie du mois pour la deuxième fois consécutive. Car vu les perfs du géant français, c’était juste impossible de le snober : 21,3 points (47,4% au tir, 41,3% à 3-points), 10,7 rebonds, 4,7 passes, 2 steals et presque 4 contres de moyenne en février, le tout avec des perfs d’alien comme on en voit peu. On n’a évidemment pas oublié son triple-double avec des contres face à Toronto, ni son five-by-five face aux Lakers. Pour terminer le mois de février en beauté, Victor Wembanyama a également remporté son duel très attendu contre Chet Holmgren, rival numéro 1 de Vic dans la course au Rookie de l’Année. Malgré les perfs toujours solides de Chet et l’excellent bilan du Thunder (contrairement aux Spurs, seulement deux victoires en février), Wemby a assez clairement pris l’ascendant.

Dans la Conférence Est, Brandon Miller réalise aussi le doublé. Le deuxième choix de la Draft 2023 a non seulement sorti une production statistique très sérieuse avec plus de 20 points, 4 rebonds, 2 passes et presque 2 interceptions de moyenne, mais il a surtout aidé les Hornets à devenir un peu plus respectables avec un bilan de cinq victoires – huit défaites en février. Miller a notamment sorti son record en carrière aux points (35 contre Indiana le 4 février), et a globalement fait étalage de son gros potentiel d’ailier two-way. Pas de doute, les Hornets tiennent un élément central de leur reconstruction !

__________

Source texte : NBA

Other nominees…

West: Keyonte George (UTA), Chet Holmgren (OKC) and Amen Thompson (HOU)

East: Gradey Dick (TOR), Jaime Jaquez Jr. (MIA) and Ausar Thompson (DET) https://t.co/Vp8Bdc8MQ0

— NBA Communications (@NBAPR) March 4, 2024