On l’a dit, vu, répété, reconstaté et crié sous tous les toits : Damian Lillard n’est pas dans la forme de sa vie. Sur le terrain, et en dehors. Les aléas d’une carrière, les remous d’un chemin, et cette nuit en tout cas le meneur des Bucks s’est rappelé au bon souvenir de ceux qui savent. Ceux qui savent que, sur le papier, Damian Lillard reste l’un des killers les plus efficaces de la planète basket.

Ça n’est peut-être “qu’une victoire”, mais c’en est une face à l’une des meilleures équipes de la Ligue. Ça n’est peut-être “qu’un match, qu’une perf”, mais c’en est une pour un homme qui en avait quand même vachement besoin. C’est bon pour le moral comme le disait jadis l’un des plus grands groupes de K-pop de l’histoire. Cette nuit Damian Lillard a “profité” de l’absence de Giannis Antetokounmpo (tendon d’Achille et TTFL en berne) pour prendre le lead, face à quelques uns des tous meilleurs joueurs NBA. Et non, Damian Lillard ne s’est pas encore transformé en Cory Joseph, pas encore.

Résultat des courses ? 41 points à 12/22 au tir dont 4/9 du parking et 13/13 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes, 1 steal. Et la victoire face aux Bucks, faudrait pas l’oublier. Une victoire longue à sse dessiner, obtenue au terme d’un dernier run (13-0 !) au dernier quart, et obtenue – également – grâce à un Dame efficace sur son terrain de jeu, le dernier quart-temps (un 3-points pour revenir à -3, le lay-up pour repasser devant…). Bobby Portis a également été monstrueux en sortie de banc (28/16), comme souvent en l’absence de Giannis, mais les fans des Bucks peuvent être rassurés : quand le chat n’est pas là la souris danse, ce qui signifie surtout que la souris est toujours capable de danser.

Auteur de sa saison la moins aboutie offensivement depuis 2015 (24,5 points de moyenne), Damian Lillard garde probablement en tête ce pourquoi il est passé de l’Oregon au Wisconsin : les joutes d’avril. Ça tombe bien ça arrive très vite, et soyez tranquille : bien évidemment que Dame en a gardé sous la semelle.

Dame Time was in full effect in Milwaukee’s win against the Clippers ⌚️

41 PTS | 4 3PM | 12-22 FGM pic.twitter.com/L1WQmYeqci

— NBA (@NBA) March 5, 2024