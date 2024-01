Important de toujours revenir aux fondamentaux. En hiver il fait froid, les meilleures Danette sont celles à la vanille, et Damian Lillard rentre des gros tirs dans le money time.

On en va évidemment pas retenir de ce match cet unique tir mais, tout de même, dans quelques mois c’est de celui-ci dont on se rappellera le plus. On ne se rappellera par exemple pas du match de mammouth de Domantas Sabonis côté Kings (21 points, 13 rebonds et 15 passes sans rien rater ou presque), face à deux des cinq meilleurs défenseurs intérieurs de NBA. Le All-Star Game ? Oui, il y trouverait sans doute sa place. On ne souviendra plus non plus de l’apport des soldats Lyles, Huerter et Monk, impériaux dans leurs rôles, malgré une défaillance qui coutât cher, on y revient.

Un très gros matchs des Kings donc, face à des Bucks quoiqu’on en dise armés pour le titre, portés hier par leur leader Giannis Antetokounmpo (27/10/10/3), Brook Lopez, le sniper Malik Beasley et les deux benchers de luxe Bobby Portis et Cam Payne. Puis par Damian Lillard, auteur donc d’un tir qui le symbolise, un tir du genre de ceux qui ont fait sa réputation, après que De’Aaron Fox eût envoyé – quelques minutes plus tôt – tout le monde en prolongations.

DAME TIME IN MILWAUKEE ‼️ 🤯

DAME LILLARD DRILLS THE PULL-UP 32-FOOT #TissotBuzzerBeater 🚨

BUCKS WIN 143-142 IN OT. #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BptPMrcjcI

— NBA (@NBA) January 15, 2024



Les Kings avaient pourtant 4 points d’avance à 26 secondes de la fin… mais deux lancers loupés de Malik Monk et un autre de De’Aaron Fox auront finalement coûté la win aux Kings, pendant que Brook Lopez sonnait une première fois Sacto à 3-points, quelques secondes avant le shoot de la gagne de Dame D.O.L.L.A. Malik Monk qui a d’ailleurs très vite assumé son erreur, une erreur qui n’enlève rien à la dinguerie de saison qu’il est en train de poser, ça c’est dit.

My fault Sac!! I’ll be better🤝🏾🤝🏾

— Malik Monk (@AhmadMonk) January 15, 2024



Un match énorme, un tir énorme, et donc cette victoire qui permet aux Bucks de rester très accrochés à la deuxième place de l’Est, alors que les Kings loupent ici une belle occasion de se rapprocher du Top 4 à l’Ouest. Repos pour tout le monde ce soir, pas de MLK Day donc, ces messieurs ont bien mérité leur bucket de pop-corn, surtout un.