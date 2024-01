On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Hier soir, le champion en titre Denver accueillait les Pacers, privés de Tyrese Haliburton

Ce match était surtout marqué par le retour de Bruce Brown dans la ville où il a remporté le titre avant d’aller chercher la kichta. Les sourires et les accolades étaient sympathiques à voir, mais une fois le match commencé, fini les états d’âme et seule la victoire compte. Et à ce petit jeu le Joker et ses potes sont les plus forts. Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr. ont chacun scoré 25 points, tandis qu’en face, l’attaque s’est un peu enrayée. Voilà pour ce résumé court, maintenant on envoie les notes.

# Denver Nuggets

Nikola Jokic (8,5) : le Joker a été égal à lui-même. Sans jamais forcer, il a martyrisé l’un des meilleurs défenseurs à son poste, fait jouer les autres et a encore une fois flirté avec le triple-double sans jamais appuyer sur la touche R2.

Aaron Gordon (7) : difficile de croire qu’Aaron Gordon, dont le cerveau paraissait si atrophié au Magic d’Orlando, ait pu devenir à ce point important et précieux dans le dispositif du champion en titre. La rédemption la plus incroyable du 21è siècle.

Michael Porter Jr. (8) : MPJ était en mode MP3 ce soir, tant le longiligne ailier a envoyé du bois de loin. Il a parfaitement pris le relais du Joker au scoring, sans jamais refuser la moindre opportunité au shoot. Michael Porter Jr. AKA chargeur plein

Kentavious Caldwell-Pope (6,5) : KCP a fait du KCP, à savoir de la défense et des shoots de loin, tout ce qu’on lui demande en somme. Puis c’est plus simple de jouer sans bracelet électronique non ?

Jamal Murray (7,5) : il est le dernier membre du “club des 25 points” côté Pépites ce soir, Jamal Murray a également envoyé de la filoche à foison sur la tronche de Pacers dépassés en défense. Toujours aussi soyeux, il a fait du sale. Bah bravo Murray.

Reggie Jackson (6) : le seul énergumène du banc des Nuggets à avoir apporté quelque chose. Le banc avait tout d’un banc public aujourd’hui.

Christian Braun (4,5) : pas en grande réussite sur ce match, même s’il est le seul à avoir marqué en sortant du banc, outre Reggie Jackson. Christian Braun a fini la partie bien tondu.

Peyton Watson (4) : aucun tir réussi lors de son passage sur le terrain. Le fils de Wat a joué avec des moufles, ou des gants de boxe, c’est selon.

DeAndre Jordan (3,5) : a fini expulsé après avoir contesté de façon trop véhémente un passage en force. Bonne année 2012 à vous sinon.

Justin Holiday (-) : 16 secondes de jeu, il aurait pu diffuser tout son match en story Instagram.

# Indiana Pacers

Myles Turner (5,5) : Beau début de match face au Joker, puis il s’est peu à peu liquéfié face à la puissance du Serbe. Pas question pour autant d’abandonner, mais Afida Turner a dévissé à 3-points et n’a pas le même impact sans Tyrese Haliburton.

Jalen Smith (5) : match de bourrin de la part du seul mec de NBA qui joue avec des lunettes de piscine Nabaiji.

Bruce Brown (7) : l’ancien de la maison venait récupérer sa bagouze avec les sourires et accolades de ses anciens coéquipiers. Une fois le match démarré, BB n’a pas eu d’états d’âme et a joué son meilleur basket possible. Manque de pot, les Nuggets n’avaient pas non plus d’états d’âme à lui infliger la défaite.

Buddy Hield (5) : si le Bhaméen score effectivement ses points, il a pas mal vendangé derrière l’arc en envoyant un 2/9 qui ne lui ressemble pas. Chavano Rainier de son vrai nom semble vraiment vouloir quitter Indiana, lui qui est dans les rumeurs de transfert depuis le début de saison.

Andrew Nembhard (5,5) : pas son meilleur match en carrière, mais pas non plus son pire, Nembhy a marqué et distribué, mais le tout avec parcimonie. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour aussi tiens.

Obi Toppin (6) : l’albatros d’Indianapolis a un peu changé de registre aujourd’hui, convertissant chacune de ses trois tentatives de loin. Il a joué plus au sol et moins dans les airs pour une fois. Obi Taupiqueur.

Bennedict Mathurin (6) : comme son pourcentage ne l’indique pas, c’est lui qui a sonné la révolte en fin de 3e et début de 4e QT. Le sosie de Travis Scott ne perd jamais la confiance et continue d’envoyer du bois malgré les échecs. Dévisse Scotch.

Isaiah Jackson (6) : un très gros travail sous les panneaux, Jackson a fait du bien en relais de Myles Turner. Le Jax a bien assumé son rôle.

TJ McConnell (4,5) : s’il n’a pas été en réussite aux tirs aujourd’hui, il prouve jour après jour sa polyvalence et sa hargne. Sous ses airs de Matthew Dellavedova 2.0, TJ McConnell est un vrai bon joueur de basket capable de ne pas guillotiner son adversaire pour exister.

Jordan Nwora (4) : on a toujours cette foutue impression qu’il ne fait pas exprès de jouer.

Voilà pour ces notes version 14 janvier 2024, et notre petit doigt nous dit qu’il y en aura d’autres ce soir pour le MLK Day… si vous êtes sages !