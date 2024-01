Champion NBA 2023 avec les Nuggets, Bruce Brown a depuis quitté Denver pour rejoindre les Pacers qui lui ont offert le pactole. Ce dimanche, BB revenait dans les Rocheuses, l’occasion pour lui de recevoir enfin sa bague des mains de ses anciens coéquipiers.

Bruce Brown tient enfin sa bagouze, sept mois après, lui qui était évidemment absent de la cérémonie des Nuggets car il… n’est plus un joueur des Nuggets. BB a tout de même été honoré par son ancienne franchise ce dimanche 14 janvier 2024 lors de la réception d’Indiana à la Ball Arena. Brown a joué un rôle clé dans ce titre obtenu, le premier de l’histoire de la franchise du Colorado, et c’est tout logiquement que les courtisans, tels des charognards, ont rapidement posé des sommes astronomiques pour l’enrôler. Lui voulait rester mais les chiffres étaient bien trop ahurissants pour ça, et le voici désormais dans le camp adverse après qu’il ait décidé de mettre la daronne à l’abri en empochant 45 millions de dollars pour les deux prochaines saisons.

Pour autant, Nikola Jokic, Jamal Murray et compagnie ne pouvaient qu’envoyer du love à leur ancien soldat au moment de lui remettre sa bague de champion. Passées les chaleureuses accolades des retrouvailles, les joueurs de Denver formèrent un cercle autour de Bruce Tout Puissant pour lui donner son bijou avant de lui sauter dessus, le tout dans la joie et la bonne humeur. Les sourires sont rapidement visibles sur tous les visages avant le début leur affrontement, prévu quelques minutes plus tard. Le genre d’images que l’on adore voir entre des joueurs qui sont arrivés au sommet ensemble et dont le destin sera lié à jamais, mais qui sont désormais adversaires d’un soir.

Bruce Brown received his 2023 NBA Championship ring from the Nuggets before tipoff 💍

Nuggets-Pacers | Live on the NBA App

📲 https://t.co/gO3G9MigBT pic.twitter.com/LBSsLMRm85

— NBA (@NBA) January 14, 2024

Après Ish Smith, c’est désormais Bruce Brown qui a tout l’attirail du parfait champion NBA ! Et bientôt le compte en banque qui va avec. “On ne laisse pas BB dans un coin”, et BB a désormais une belle bague.