Imagine que Jean-Claude Dusse a enfin ken, que le PSG a gagné la Ligue des Champions. C’est à peu près ce qu’a vécu Ish Smith hier soir, en récupérant face à son ancienne équipe des Nuggets sa bague de champion NBA 2023.

C’est que ça donnerait presque envie de déménager pour fêter ça.

Voilà ce que le meneur des Hornets Ish Smith a du se dire hier soir lorsqu’il a reçu de la main de ses anciens teammates sa bague de champion NBA 2022-23, glanée vous l’avez compris avec les Nuggets

Ish Smith got his championship ring tonight and was mobbed by his former Nuggets teammates 💍🥰 pic.twitter.com/6nfn0NpuYQ

— NBA (@NBA) January 2, 2024



Les Rockets et les Grizzlies en 2011, les Warriors et le Magic en 2012, les Bucks en 2013, les Suns en 2014, le Thunder et les Sixers en 2015, les Pelicans en 2016, les Pistons en 2017, 2018 et 2019 (quoi ??????), les Wizards en 2020 et 2021, les Hornets en 2022, les Nuggets en 2023 et donc de nouveau les Hornets en 2024, voilà le périple du meneur de 35 ans, qui va enfin pouvoir acheter une foutue armoire à bijou après 14 années à sillonner les lattes de la Grande Ligue.

Image sympa que de voir Ish Ish célébré ainsi par Nikola Jokic et ses potes, et un peu d’amour dans une carrière de voyageur, au cours de laquelle le petit bonhomme n’a que peu souvent eu l’occasion de nouer des liens. Sortez les mouchoirs, on revient sur terre, alors à très vite pour la prochaine branlée reçue par les Hornets, avec ou sans Ish Smith.